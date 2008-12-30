Къде ще спира тока в Кюстендилска област

Област Кюстендил

Община Дупница

На 03.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Генерал Георги Тодоров 20, 29, 31; Метоха 1; Николаевска 34, 46, 59, 46, 56, 58, 59, 59 34, 64, 66, 70, 72, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 98; Теменуга 10, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Цар Освободител 55

На 03.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Кокиче 4

На 03.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Аракчийски Мост 4, 5; Венелин 148, 150; Свети Иван Рилски 191, 193, 211, 213, 217, 221, 223, 235, 251, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 291; Тишина 1

На 04.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Битоля 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 89, 9; Бяло Море 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9; Елица Бл 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 7; Местност Дренски Рид Неофит Рилски 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67; Орляк 11, 13, 16, 18, 20; Плиска 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 77; Рилски Езера 14

На 04.01.2017 г. /09:00 - 09:15 ч./ - Община Дупница Град Дупница; Улици:; Академик Петър Динеков 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 31, 33, 35, 37, 39; Александър Стамболийски 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 27а, 29, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 35; Асен Златаров 1, 3, 4, 5, 6, 8, 3; Асен Меджидиев 1, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Атанас Величков 1; Бистрица 51, 75, 76, 73 73, 77 77, 80, 82, 83, Бл 112, 56, 57, 58, 6, До Тп Строител, Павилион, Бл 42, 43, 44, 45, Бл 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, Бл 5, 79, 80, 81, 82, 83, До Бл. 79, Бл 62, 63, 64, 65, 66, Бл 67, 68, 69, 70, 71, 79, Стария Супер, Бл 72, 73, 75, 76, 77, 9, Бл 84, 87, 88, 90, Бл 91; Братя Миладинови 12, 3; Бричи Бор 1; Бузлуджа 1, 100, 102, 104, 108, 11, 110, 112, 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 35, 37, 39, 5, 7, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 9, 90, 92, 94, 96, 98, 12, 2, 8, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 58 А, 58А, 60, 60а, 62, 62 А, 64, 64А, 66, 66А, 68, 68А, 70, 70а; Велико Търново 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20а, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 18 18, 32, 34, 41, 45, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 90, 76; Владимир Димитров Майстора 1, 10, 12, 2, 2 А, 3, 4, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9; Влахина Планина 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 7; Генерал Владимир Вазов 24, 25, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 24, 25 25, 26; Двадесет и втори март 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 9, 7, 9; Евтим Трайчев 1, 10, 10а, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 14А, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 26А, 27, 27а, 28, 28А, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 4А, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 6, 61, 7, 8, 9, 79, 81; Еделвайс 1, 2, 4, 7, 9, 2, 1, 1 1, 2, 2 2; Жива Вода 10, 12, 14, 18, 20, 22, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 43, 45; Иван Вазов 13; Иван Шишман 1, 10, 12, 14, 16, 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 70, 70 1, 70 2, 70 3, 72 2, 2, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46А, 48А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 68, 70; Искър 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 25, 4, 6, 8; Калина 1, 11, 12, 16, 2, 20, 3, 30, 6, 60, 9, 24; Калоян 2, 3, 3А, 4, 5, 5А; Княз Ал. Батенберг 18, 18 А, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39; Люляк 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 37, 4, 5, 6, 7, 8, Бл 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Максим Горки 1, 11, 13, 2, 15, 15 2, 17, 2 2, 22, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42; Местност Савако Никола Чомаков 1, 13А, 5; Отец Полихроний Вила, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 4, 42, 43, 44, 45, 5, 50, 54, 6, 7, 8, 9; Професор Ал. Балабанов 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46; Ропотамо 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Росица 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Свети Иван Рилски 25; Средец 1, 3; Фенерка 40, 42, 44, 46, 48; Цар Симеон Велики 34, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 40а, 41, 42, 43, 45; Чавдар Войвода Бл 18, 19, 20, 21

На 04.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Аракчийски Мост 4, 5; Венелин 148, 150; Свети Иван Рилски 191, 193, 211, 213, 217, 221, 223, 235, 251, 269, 271, 273, 277, 279, 281, 283, 287, 289, 291; Тишина 1

На 04.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Иван Вазов Тото Пункт, 11, 2, 5, 5 А, 5 А, 7; Свобода 1; Христо Ботев 11, 13, 15, 16, 17, 18, 18А, 20, 22, 3, 30, 7, 9; Цанко Церковски 2

На 05.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Битоля 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 89, 9; Бяло Море 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9; Елица Бл 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 7; Местност Дренски Рид Неофит Рилски 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67; Орляк 11, 13, 16, 18, 20; Плиска 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 77; Рилски Езера 14

На 05.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Васил Друмев 1, 2, 3, 5; Кулата 48, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 53 А, 57, 59, 70; Неофит Бозвели 1, 2, 3, 4, 6; Прогона 1; Цар Освободител 61, 63, 65, 67; Паничище; II

На 05.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница I, Кв.79 Княз Борис I 2, 2-4, 3; Лоза 1, 1, 1 1, 1, 2, 2; Пазарна 24; Свети Иван Рилски Сладолед, 1, 12, 16, 2, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 4; Хан Аспарух 11, 13, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 9; Хан Крум 2

На 06.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Битоля 10, 11, 12, 14, 2, 3, 3 А, 4, 5, 6, 7, 89, 9; Бяло Море 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 5, 6, 7, 8, 9; Елица Бл 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 7; Местност Дренски Рид Неофит Рилски 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 67; Орляк 11, 13, 16, 18, 20; Плиска 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 77; Рилски Езера 14

На 06.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница ІІІ, Кв. 95 Цгп; 68789.17.76 Андон Величков 8; Булаир 1, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 25, 3, 3 Т.2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Венелин 8; Кирил и Методий 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 7, 8, 9; Княз Борис I 10, 12, 14, 20, 22, 32, 6, 62, 8; Македония 3; Марин Дринов 10, 12, 13, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Никола Лазаров 4; Пазарна Павилион №2, №3, 1; Свети Георги 1, 11, 2, 3, 5, 7, 9; Свети Иван Рилски Павилион, 24, 27, 29, 31, 33; УПИ І, Кв. 78 УПИ ІІІ, Кв.95 Фенерка 21

На 06.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Дупница Васил Друмев 1, 2, 3, 5; Кулата 48, 20, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 53 А, 57, 59, 70; Неофит Бозвели 1, 2, 3, 4, 6; Прогона 1; Цар Освободител 61, 63, 65, 67; Паничище; II

Община Кюстендил

На 04.01.2017 г. /12:00 - 13:00 ч./ - Кюстендил Ангел Кънчев 3; България Дискотека, Зала, 15, 17, 17 19, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 7; Врабча 10, 12, 2, 8; Демокрация Павилион; Дондуков 1, 1А, 1б, 25, 3, 3А, 5, 7; Кубрат 2; Любен Харалампиев 10, 1А, 1б, 2, 4, 4А, 6, 8; Люле Бургас 1, 11, 15, 2, 3, 4, 5, 7; Неофит Рилски 19; Патриарх Евтимий Худ.Галерия, Читалище, 32; Родопи 2, 3, 4, 5, 7, 9; Цар Крум 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 31, 33, 33А, 35; Цар Симеон 1-Ви 1, 10, 10а, 14, 16, 2, 20а, 21, 22, 23, 27, 28, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9А

На 04.01.2017 г. /09:45 - 16:00 ч./ - С.Илия Общ.Невестино

На 04.01.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Берсин Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Граница; Антим Първи 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Арда 1, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Бачо Киро 11, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Беласица 1, 2, 3, 4; Вела Пеева 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9; Вола 1, 3, 4, 5, 6; Искър 1, 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Йорданка Николова 1, 3; Кирил Самоволски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 2, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 5, 52, 6, 7, 9; Лиляна Димитрова 1, 2; Любен Каравелов 10, 8, 2, 4; Манастир Света Лука Места 10, 2, 6, 8; Мусала 10, 2, 6, 8; Неофит Рилски 15, 18, 20, 22, 26, 7; Нов Живот 1, 2, 3, 5, 7; Осми Март 10, 12, 2, 4, 6, 7, 8; Осоговска 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 4, 5, 6, 9; Панайот Волов 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30; Партизанска 1, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 8, 9, 12; Пенчо Славейков 1, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 33, 37, 4, 41, 43, 5, 6, 65, 7, 8, 9, 19, 30, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55; Пионерска 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 22, 24, 25, 29, 3, 30, 32, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 68, 7, 43, 49, 51, 53, 57, 59, 66, 68, 70, 72; Пирин 1, 2, 3; Пролет 18, 2, 20, 22А; Първи Май 1, 3, 4, 6, 5; Рила 1, 2, 3, 4; Руен 1, 5; Славянска 1, 13, 15, 2, 3, 4, 7; Стефан Караджа 9; Стопански Двор Струма 1, 2, 3, 4, 5; Филип Тотю 1, 2, 20, 4, 6; Хаджи Димитър 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 9; Харалампи Аничкин 1, 35, 55, 56, 58, 60, 61, 68, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 2, 20, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6, 68, 7, 8, 9, 32, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 88, 92, 94; Христо Ботев 1, 13, 3, 5, 9; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Кюстендил; Белият Камък Павилион За Охрана, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 22, 23, 24, 25, 27, 3, 30, 31, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 А; Дупнишко шосе 6; Станкевско Шосе 5, 6, 6 Работилница; Цар Освободител 115; Лелинци; Васил Левски 34; Пиперков Чифлик; Бурназо Васил Коларов 1, 11, 13, 3, 5, 7, 9; Васил Левски 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 48, 50, 52, 86, 9, Работилница- Зеленчуци, 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60; Владимир Заимов 1, 2, 4; Гео Милев 10, 2, 4, 7; Георги Димитров 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 4, 6, 7, 8, 9, 1, 34, 36, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 73, 75, 22, 24, 26, 28, 35, 37, 39, 41, 43, 67, 32; Димитър Каляшки 1, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 6, 8, Работилница, 18, 20, 24, 26; Зинови Григоров 2, 4; Иван Вазов 1, 10, 12, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; Ильо Войвода 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Йорданка Николова 1, 2, 3; Кирил и Методий 10, 12, 2, 4, 6, 8; Крум Стоянов 10, 12, 13, 15, 17, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Ленин 42, Кафе, 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 3, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 40, 44, 5, 6, 62, 7, 9; Лиляна Димитрова 10, 14, 16, 18, 3, 4, 5, 7, 8, 9; Местност Капинката Митко Палаузов ., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Нов Живот 1, 11, 3, 5, 9; Отец Паисий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6; Пенчо Славейков 1, 2, 4; Руен 3; Хаджи Димитър 2, 3, 4, 5, 6, 8, 3, 8, 8А; Харалампи Аничкин 1, 2, 4; Христо Ботев 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 6, 7, 8, 9, 51; Христо Смирненски 1, 2, 3, 9; Юри Гагарин 1, 10, 12, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Рашка Гращица; Александър Стамболийски къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6; Слокощица; Александър Димитров 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; Ален Мак 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Бачо Киро 1, 2, 3, 4, 5, 6; Васил Коларов 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7а, 8; Васил Левски 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 1А, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 3, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 48, 5, 50, 52, 54, 8, 9; Генерал Заимов 1, 3, 4, 5, 6; Гео Милев 2; Георги Бенковски 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 2, 3, 4, 9; Георги Димитров 12, 13, 15; Георги Кръстев 2; Георги С. Раковски 1, 10, 13, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Канин 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 31; Добри Чинтулов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17; Елин Пелин 1, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Зинови Григоров 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; Иван Вазов 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 7, 8, 9; Иван Шишман 2, 4, 6; Искър 11, 13, 9; Кокиче 1, 3, 5; Кубрат 2, 2, 4; Любен Каравелов 1, 10, 12, 14, 18, 1А, 2, 20, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Марин Дринов 1, 10, 3, 4, 6, 8; Мусала 10, 4, 6, 8; Никола Въжаров 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Орлица Кафе, 10, 12, 3, 4, 5, 6, 8; Пробуда 1, 2; Пролет 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66, 7, 9, 27, 45; Пролетарска 1, 2, 3, 4; Спортист 1, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Стоян Лудев 1, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Ботев 1, 11, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Христо Смирненски 1, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 7, 9

На 04.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

На 04.01.2017 г. /09:45 - 10:30 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

На 05.01.2017 г. /11:00 - 12:00 ч./ - Кюстендил - Авксенти Велешки 1; Александър Стамболийски 17, 30 Б; Антим I 21, 23, 23А, 25, 25А, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; Асен Суичмезов 16; Бабуна 1, 10, 10а, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Батак 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48А, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 59; Беласица В-1; Бурин Дол 1, 10, 10а, 11, 12, 1А, 2, 2А, 2б, 2в, 2г, 2д, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9; Васил Априлов 19, 19А, 21, 23, 24, 26, 28, 30, 36, 38, 4; Велбъжд 1, 10, 12, 14, 16, 18, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 11, 13, 15, 20, 22, 24, 9; Веслец 1, 10, 10а, 11, 12, 13, 16, 18, 2, 3, 5, 6 101, 7, 8, 9, 15, 17, 17а, 19, 19А, 20, 20а, 20б, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; Виница 13, 15, 17; Вит 2, 4; Генерал Заимов Стол, 14, 14А, 15, 15А, 5; Георги Друмохарски 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Герена Бл 167, 168, 169, 170; Голак 1, 2 А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 2, 20, 20а, 21, 5, 6, 7, 8, 9; Гороцветна 1, 10, 11, 12, 12А, 12б, 13, 14, 15, 15А, 18, 19, 20, 21, 24, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9; Граф Игнатиев Цех Безалкохолни, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 21, 7, 9; Гургулят 8; Елин Пелин 1, 2, 4, 5; Иларион Ловчански 1, 10, 11, 12, 13, 13 А, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 Б, 19А, 1А, 2, 21, 22, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А; Йордан Митрев 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 21А, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Кадин Мост 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24; Камчия 1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 6, 8; Костадин Поппандов 10, 11, 14, 16, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Кукуш 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Марин Дринов Цутнт, 10, 10а, 12, 14, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4 А, 5, 6, 7, 8; Местност Чифутски Дол Морава 1, 1А, 1б, 2, 2А, 2б, 3, 3 А, 4; Овощарска 1, 2, Мебелна къща; Опълченска 2, 4, 6; Парижка Комуна 1, 11, 11А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 8; Перущица 1, 1А, 1б, 3, 5, 7; Пирин 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 3, 4, 4 А, 5, 6, 7, 7 А, 8, 9, 16, 2; Пиянец 1, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 2, 20, 21, 21А, 23, 24, 25, 3, 4, 5, 9, 9 А, 9 Б, Кафе, Магазин; Пролет 24; Първи Май чешма и спирка на пазара, магазин, 10, 12, 14, 8 А, 8А; Радецки 1, 2, 3; Радослав Нотев 10, 11, 12, 13, 17, 19А, 2, 3, 4, 6, 7, 8; Самуил 1, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10а, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; Седемнадесети ЯНУАРИ 1, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6; Синчец Софроний 1, 10, 11, 11А, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 3, 31, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25; Стара Планина 1, 1 А, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 26, 26А, 28, 3, 30, 32, 34, 5, 7, 9, 9 А, 1 А, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 2, 2 А, 20, 20в, 22, 3 А, 4, 6, 7, 7а, 8; Струма 10, 11, 13, 15, 17, 21, 4, 4А, 5, 5 А, 6, 7, 8, 9; Трифон Стефанов 17, 19, 19А, 21, 22, 23, 24, 26, 28А, магазин, 1, 10, 11, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 16, 18, 2, 2А, 3, 4, 7, 7а, 8, 8А, 9, 9А; Узунов 18; Хан Аспарух 101, 17а, 17б, 20, 20 101, 21, 23, 23А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31 А, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39; Хижата 1, 2, 3, 4, 5, 6; Хисарлъка 20, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 32А, 42; Христо Смирненски 4; Цар Борис 1-ви 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 5, 6, 7, 8, 9, 39, 39А, 39б, 39в, 41, 41А, 41б, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 54, 56, 58, 58А, 58б, 60, 60а, 62, 62 А, 62А, Кафе, 38, 38А, 40, 42, 62А, 64; Цар Освободител 101, 101 Б, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 135, 137, 143, 145, 146, 147, 149, 149А, 151, 153, 155, 155 Партер, 157, 159, 159 А, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 174, 111, 113, 114, 114 А, 114А, 290 112, 291 111, 292 113, 294 114, 148, 147, 150, 229, 233, 233 147, 239 149, 241 150, 241 44, 243 151, 320 117, 322 118, 324 119, 326 120, 328 121, 33, 55, 340, 340а; Юстиниян 10а, 12, 2, 2 А, 2 Б, 4, 4 А, 6, 8; Яне Сандански 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 18А, 19, 19А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

На 05.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

На 05.01.2017 г. /09:45 - 16:00 ч./ - С.Илия Общ.Невестино

На 05.01.2017 г. /09:45 - 10:30 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7А, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

На 06.01.2017 г. /09:45 - 16:00 ч./ - С.Илия Общ.Невестино.

На 06.01.2017 г. /15:00 - 16:00 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

На 06.01.2017 09:45 - 10:30 ч./ - Берсин - Александър Стамболийски 2, 3, 4, 5, 6; Асен Златаров 11, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 9; Бузлуджа 1, 2, 3, 5, 6, 7; Васил Коларов 1, 2, 4, 8; Васил Левски 1, 10, 11, 2, 5, 6, 7, 8, 9; Вола 1, 2, 3, 5, 7; Възраждане 6; Георги Димитров 1, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 3, 30, 31, 33, 34, 36, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 63, 64, 65, 7, 70, 72, 8, 9; Георги Зарев 2, 3А, 4, 5; Георги Раковски 1, 2, 3, 39, 4; Гоце Делчев 2, 4, 6, 8; Димитър Благоев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 3А, 6, 7, 9; Иван Вазов 1, 2, 3, 5; Извън Регулация Къща; Козлодуй 10, 12, 13, 15, 4, 5, 6, 7, 8; Комунизъм 3; Полет 1, 2; Първи Май 2, 3, 4; Свобода 1, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 42, 44, 46, 48, 5, 7, 8, 9; София 1, 12, 14, 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 9; Хаджи Димитър 1, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 3, 5, 6, 8, 9; Христо Смирненски 1, 10, 12, 2, 4, 8, 9; Чавдар 1, 10, 2, 4, 5, 6, 8, 9; Ваксево; Александър Стамболийски 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 5, 6, 7, 9, 95, 101, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 57, 59, 61, 61А, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97; Васил Коларов 10, 11; Васил Левски 1, 3; Георги Димитров 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 2, 21, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35; Деветнадесета 1, 2, 3, 4, 5, 8; Деветнадесети Февруари 12, 14, 16, 18, 20, 22, 8; Димитър Благоев 1, 10, 2; Димитър Евтимов 1, 2, 3, 5, 6; Димитър Каляшки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 9А; Елешница 1, 100, 11, 11А, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 52, 56; Зафир Николов 2, 3, 4; Кирил и Методий 1, 2, 4, 6, 8, 3; Койно 1, 11, 13, 15, 3, 9, 17, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 9; Ленин 10, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 4, 6, 8, 9, 13, 26, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69; Никола Важаров 1, 2, 3; Никола Камбера 3, 6; Никола Мирчев 2; Славчо Павлов 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 3, 32, 34, 36, 38, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Сотир Васев 3, 4, 7, 9, 4; Стоядин Иванов 1, 2, 3, 4; Хаджи Димитър 1; Христо Ботев 1, 2, 3, 4, 5, 4; Юри Гагарин 1, 1, 4, 4; Длъхчево-Сабляр; Местност Орехчето; Жиленци; Махала Чифлика; Лелинци; Васил Левски 34; Рашка Гращица; Александър Стамболийски Къща, 1, 3, 5, 7; Асен Китанов Къща, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 23А, 24, 27, 29, 3, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 3А, 4, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 6, 61, 63, 7, 8, 81, 85, 87, 89, 9; Васил Коларов 10, 2, 4, 6, 8; Васил Левски 16, 21; Георги Бенковски 10, 22; Георги Димитров 10, 12, 2, 3, 4, 6, 8; Георги Раковски 1, 2, 3, 4, 4; Девети Септември 1, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 8; Зора 30; Никола Вапцаров 11, 15, 17, 25, 3, 5, 7, 9; Пролет 58, 60; Стоян Заимов 62, 64, 66; Христо Ботев Къща, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6

Община Рила

На 03.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила - Аверки Попстоянов Инкасаторски Пункт, 2 Пожарна Служба, 3, 4 Административна Сграда, 5; Алеко Константинов 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бор 6; Васил Демиревски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 33, 35, 6, 8, 9; Възрожденска 1; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5; Еделвайс 1, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов Иван Димитров 1; Крайречна 10, 13, 15, 16, 17, 21, 3, 5, 7, 9; Майстор Алекси 10, 51; Подгорица 17, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 56, 63; Раковска 11, 13, 15, 21, 4, 41, 45, 5, 54, 56, 57, 59, 7, 8; Света Петка 15; Свети Георги 45; Свети Иван Рилски 3, 5, 7, 9; Спортела 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спротива 1; Тинтява 11, 7, 9; Христо Смирненски 11, 12, 13, 19, 21, 4; Цар Самуил 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 12, 8; Яворов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 04.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила - Аверки Попстоянов Инкасаторски Пункт, 2 Пожарна Служба, 3, 4 Административна Сграда, 5; Алеко Константинов 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Бор 6; Васил Демиревски 1, 10, 11, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 4, 6; Васил Левски 1, 10, 2, 3, 33, 35, 6, 8, 9; Възрожденска 1; Георги Бенковски 1, 2, 3, 4, 5; Еделвайс 1, 3, 4, 5, 6; Иван Вазов Иван Димитров 1; Крайречна 10, 13, 15, 16, 17, 21, 3, 5, 7, 9; Майстор Алекси 10, 51; Подгорица 17, 32, 33, 34, 36, 38, 47, 50, 56, 63; Раковска 11, 13, 15, 21, 4, 41, 45, 5, 54, 56, 57, 59, 7, 8; Света Петка 15; Свети Георги 45; Свети Иван Рилски 3, 5, 7, 9; Спортела 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 35, 37, 39, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Спротива 1; Тинтява 11, 7, 9; Христо Смирненски 11, 12, 13, 19, 21, 4; Цар Самуил 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Юри Гагарин 12, 8; Яворов 1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 6, 8, 9

На 05.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила 62671.500.2 Възрожденска 1; Здравец 15, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 6; Крайречна 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 6; Света Варвара 19, 34; Свети Иван Рилски 51; Септемврийска 1, 2, 3, 5, 7, 9; Спортела 90; Спротива 1; Тинтява 1, 3, 5

На 06.01.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Рила 62671.500.2 Възрожденска 1; Здравец 15, 19, 2, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 9; Кокиче 1, 2, 3, 4, 5, 6; Крайречна 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 39, 4, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 53, 57, 6; Света Варвара 19, 34; Свети Иван Рилски 51; Септемврийска 1, 2, 3, 5, 7, 9; Спортела 90; Спротива 1; Тинтява 1, 3, 5