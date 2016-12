Ураган издуха водата на водопад нагоре (ВИДЕО)

Турист засне как водата на водопада Лох Пултиел на шотландския остров Скай се връща обратно заради силния вятър, съобщи ЮПИ.

Видеоклипът е заснет в събота, когато над Великобритания премина силна буря. Скоростта на вятъра, повдигнал потока вода обратно към скалата отгоре, е била 35-40 километра в секунда.

Клипът се разпространява в социалните мрежи.

