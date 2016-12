Снимка на Дженифър Лопес и Дрейк разбуни духовете (ВИДЕО/СНИМКИ)

Една и съща снимка, която се появи в профилите на Дженифър Лопес и Дрейк в Instagram, направо „подлуди" феновете им, карайки ги да се чудят какви са отношенията между двамата. На фотографията те удобно са се гушнали на диван в идилична обстановка.

Снимките, които са събрали стотици хиляди лайкове и в двата звездни профила, идват след седмици слухове и шушукания, че Джей Ло и Дрейк са нещо повече от добри приятели и колеги.

За връзка между 47-годишната Дженифър Лопес и 30-годишния канадски рапър се заговори още когато той изгледа последователно два нейни концерта в Лас Вегас този месец и беше домакин на парти, на което тя беше сред гостите, след което двамата си тръгнаха заедно.

Дрейк пусна и снимка, която двамата си направиха зад кулисите след концерт на латино дивата във Вегас.

Кадъра сподели и Дженифър в профила си в Instagram.

Същевременно в. "Дейли мейл" съобщава, че Риана не е последователка на Дженифър Лопес в Instagram от Коледа. Тя престана да следва Дрейк още през октомври.

Не всичко обаче е загубено. Дженифър Лопес още е последователка на Риана, както и Дрейк, който нищо чудно още да е влюбен в нея, пише "Дейли мейл".

Дженифър и Риана са стари приятелки, въпреки че възрастовата разлика между тях е 19 години. Тази година Риана подари на латино звездата секси ботуши от съвместната си колекция с Маноло Бланик. Джей Ло толкова ги хареса, че се снима с тях в клипа Ain't Your Mama. През март тя похвали младата си колежка пред И! Нюз като каза: "Аз съм огромен фен на Риана. . . Чувствам, че тя е момичешко момиче и това ми харесва, защото и аз съм такава".

А в това време почитателите на Джей Ло и Дрейк активно коментират в интернет отношенията между тях, като вече са им дали и никнейм - Джейк (Jake - от Jennifer и Drake). Вижте някои от най-забавните реакции в Twitter:

