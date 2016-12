Мигранти плашат жени с фалшиви оръжия (ВИДЕО)

Видео, в което мигранти плашат жени във Франция с фалшиви оръжия, набира популярност в социалните мрежи. На кадрите се виждат двама младежи, които се разхождат в паркове, завързват разговори с момичета, а след това небрежно вадят пистолет. Ужасените жени реагират с паника и писъци, а шегаджиите видимо се забавляват. Според описанието на видеото, злосторниците са африкански мигранти, а оръжието е реплика.

Watch as African Muslim migrants terrify the women of France with replica guns! pic.twitter.com/l7NvNfI93T via @GopAaron