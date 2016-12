Коледна торта докара тежък махмурлук на котарак (СНИМКА)

Котаракът Монти изкара тежка Коледа, след като "препи" от изядената от него половин плодова торта, обилно напоена с бренди, пише в. "Метро".

Стопанката му, Ема Фонч, от лондонския кватал Хамърсмит го заварила болен, когато се прибрала вкъщи. Тя бързо разбрала от какво идва неразположението му и защо се излежава почти безжизнен на килима в хола.

