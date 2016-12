Чубака не е Бинг Кросби, но интерпретацията му на "Тиха нощ" дава привкус от "Междузвездни войни" на коледната класика, предаде АП.

Сайтът How It Should have Ended ремиксира запис на ръмженето и воя на героя от "Междузвездни войни" и създаде видеоклип, гледан 3 милиона пъти в YouTube.



Пародийната песен е създадена първо на шега от уеб дизайнера Скот Андерсън през 1999 г. за албума "Коледа с Чубака". Видеото се радва на интерес всяка година в празничния период.



Версии на "Тиха нощ, свята нощ" съществуват на над 330 езика. Това е най-популярната коледна песен в света, предаде АФП. Тя е създадена в малкото австрийско селище Оберндорф, близо до Залцбург, след битка с армията на Наполеон Бонапарт.



На 24 декември 1818 г. свещеникът Йозеф Мор искал дошлите в църквата да получат утеха. Той помолил приятеля си - композитора Франц Грубер, да създаде музика за шест строфи. Те били написани от Мор две години по-рано. Двамата изпълнили песента на месата, като си акомпанирали с китара.

Източник: БТА