Адел стана изпълнител на годината на "Билборд" след много успешна година, в която продаде повече от 9,1 милиона единици от албума си "25", съобщи сп. "Тайм".



Високите продажби се дължат и на факта, че британката пусна албума си в стрийминг платформата "Спотифай" чак седем месеца след излизането му.



Адел беше изпълнител на годината на "Билборд" и през 2011 г. и 2012 г.



На второ място е Джъстин Бийбър, а Дрейк и Бионсе са съответно на трето и четвърто място.



Джъстин Бийбър доминира в класацията на "Билборд" за песните на годината, като заема първите две места с "Love Yourself" и "Sorry". На трето място е Дрейк с "One Dance".



Бийбър стана изпълнител на годината и на видео сайта Вево с шест милиона гледания на неговата платформа.



Източник: БТА