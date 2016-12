"Rockabye" - коледният хит номер едно в британската поп класация (ВИДЕО)

"Клийн бандит" - групата, която съчетава класическа, електронна и поп музика, си осигури така желаното първо място в коледната класация за сингли във Великобритания с песента "Rockabye", съобщи Ройтерс.



Триото измести Раг ен Боун Ман, "Литъл Микс", Луис Томлинсън, както и поредица песни на различни благотворителни кампании. Песента "Rockabye", в чийто запис участват също Ан-Мари и Шон Пол, влезе в британската класация за сингли преди девет седмици. Нейния текст за проблемите на самотните майки не е традиционен за Коледа, но стана един от най-големите хитове на годината.



Коледните песни изпълват почти една трета от седмичната британска класация за сингли, изготвяна от Official Charts Company, с редовните празнични класики като "All I Want For Christmas Is You" на Марая Кери или "Last Christmas" на група "Уам".



В класацията на албумите на първо място е дуетът на Майкъл Бол и Алфи Боу "Together", следван от "Glory Days" на "Литъл Микс". На трето място е "The Wonder of You" на Елвис Пресли.



