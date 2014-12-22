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Обявиха победителите в ежегодния конкурс за коледна картичка, картина, приказка, стихотворение и сурвачка
23 декември 2016 13:18 | Автор: Дарик Кюстендил
Читалище „Братство 1869" отличи победителите в ежегодния областен конкурс за коледна картичка, картина, приказка, стихотворение и сурвачка. В десетото издание взеха участие 420 ученици от 1-ви до 8-ми клас с общо 630 творби. В конкурса тази година се включиха участници от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Кочериново, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Компетентно жури в състав Людмила Христова и Силвия Каралийска - преподаватели по изобразително изкуство, Благой Ранов - литератор и Еленка Славова - майстор-приложник, определи най-добрите творби в различните категории и възрастови групи. Наградите за конкурса бяха подсигурени от Читалище „Братство 1869" и Европейския информационен център Европа Директно - Кюстендил. Всички коледни творби са подредени в приказна изложба в салоните на читалището и ще останат на разположение на кюстендилската общественост и гостите на града до 15 януари 2017 г.
1 възрастова група
Картина
1 място Йоан Дяков 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.
Божидара Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 2-а кл.
Цветелина Бориславова НУ „Св. Климент Охридски" 4 -в кл.
Никола Янчовски - пано НУ „Св. Климент Охридски" 2 кл.
2 място Габриела Богомилова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-б кл.
Преслава Русалиева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.
Леа Борисова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 1 кл.
Радина Костадинова 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.
Ванеса Василева 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 2-а кл.
3 място Кристияна Кирилова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2 -б кл.
Изабела Михайлова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 1 кл.
Теодор Стоичков НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.
Картичка
Място Име Училище Възраст
1 място Деспина Русимова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-а кл.
Преслава Русалиева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.
Габриела Ставрева НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.
Виктория Огнянова ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 2-а кл.
Никола Петров НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.
2 място Божидара Петрова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-а кл.
Антонио Атанасов ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница
НЧ „Спартак 2006"
2 кл.
Йоан Александров Газибаров Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.
Гергана Стоянова ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 2-а кл.
Александра Александрова НУ „Св. Климент Охридски"
3 място Бойка Танева НУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с.
Раждавица
2 кл.
Десислава Димитрова НУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с.
Раждавица
2 кл.
Виолина Мазнева НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
Антонио Андонов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
Приказка
Място Име Училище Възраст
1 място Мария Милошева НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.
Стихотворение
Място Име Училище Възраст
1 място Георгия Димитрова Георгиева 5ОУ „ Хр. Ботев" 1 кл.
2 място Ева Бойкова ОУ „Хр. Ботев" - с.Невестино 8 г.
3 място Калина Здравкова НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.
Владимир Руменов Котев НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.
Сурвачка
Място Име Училище Възраст
1 място Васил Василев НУ „Св. Климент Охридски" 2 -в кл.
Румен Христов Сашев ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 8 г.
Йоана Ковачева 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.
Георги Гълъбов НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.
Елеонора Драганова НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
Теодора Драганова НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
2 място Кристиян Цоцумански 2ОУ „Даскал Димитри" 2 кл.
Антонио Андонов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
3 място Захари Крумов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
Миа Димитрова НУ „Св. Климент Охридски" 2-а кл.
Николай Асенов 2ОУ „Даскал Димитри" 8 г.
Кукерски маски
Място Име Училище Възраст
1място Янислав Фирков НУ „Св. Климент Охридски" 1 кл.
Никола Миланов НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.
Денислав Любенов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
2 място Бисер Алексов 5ОУ „ Христо Ботев" 2 кл.
Александър Христов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.
3 място Иво Джермански НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.
Валерия Василева НУ „Св. Климент Охридски"
Божидар Благоев НУ „Св. Климент Охридски" 1-в кл.
Коледни сувенири
Място Име Училище Възраст
1 място Иван Иванов НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.
Михаела Кьосева НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.
Велислав Калоянов НУ „Св. Климент Охридски" 1-в кл.
2 място Радослав Йорданов НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.
2 възрастова група
Картина 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)
Място Име Училище Възраст
1място Габриела Живкова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 кл.
Йоана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 3-а кл.
Александър Николов 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.
Марио Тончев 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-б кл.
Яна Дашева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4-а кл.
Ванеса Славева ОУ „Даскал Димитри" 4-б
2 място Елена Сашова ОУ „Даскал Димитри" 4-б
Владимира Димитрова Школа по ИИ при НЧ „Зора 1858" - Дупница 10 г.
Катерина Захариева
3 място Анабел Василева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 -б кл.
Никол Кирилова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 кл.
Андреа Димитрова ОУ „Даскал Димитри" 4-б
Цветелина Василева НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.
Владислава Димитрова СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4-б кл.
Картичка 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)
Място Име Училище Възраст
1място Денислава Георгиева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.
Йоана Иванова Василева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.
Станимира Котева ОУ „Даскал Димитри" 4-б
Виктор Валентинов 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.
Адриана Тодорова НУ „Св. Климент Охридски" 4- а кл.
Владина Тихолова НУ „Св. Климент Охридски" 4 кл.
2 място Даниел Иванов 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.
Фани Ивайлова Джоганска ОУ „Даскал Димитри" 4 кл.
Галина Русева ОУ „Даскал Димитри" - с. Раждавица 4 кл.
Любослава Механджийска СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4 кл.
Габриела Тодорова НУ „Св. Климент Охридски" 4-а кл.
3 място Леа Симеонова Здравкова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.
Мариета Иванова ОУ „Даскал Димитри" - с. Раждавица 4 кл.
Таня Методиева ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница 4 кл.
Марина Стоева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 9 г.
Йоана Крумова 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.
Борислава Николова СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4 кл.
Симеон Симеонов НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.
Приказка 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)
Място Име Училище Възраст
1място Едуард Иванов ОУ „Христаки Павлович" - гр.
Дупница
4 кл.
2 място Александър Николов 2ОУ „Даскал Димитри" 3 кл.
Стихотворение 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)
Място Име Училище Възраст
1 място Красимир Сотиров НУ „Св. Климент Охридски" и Арт ателие 3 кл.
2 място Симона Витанчова 5 ОУ „Хр. Ботев" 4 кл.
3 място Памела Пламенова ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница 4 кл.
Цветомира Тодорова 1 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" 4-б
Сурвачка
Място Име Училище Възраст
1място Рая Миленова 7 ОУ „Ильо войвода" 3-б кл.
Емилиана Маркова НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.
Ивана Стоянова НУ „Св. Климент Охридски" 3-б кл.
2 място Цветомира 1 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" 4-б кл.
Пламен Илиев 7 ОУ „Ильо войвода" 3 б кл.
Василена Мазнева НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.
3 място Евелина Ангелова НЧ „Спартак 2006" 3 кл.
Стела Драганова 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.
Кукери
Място Име Училище Възраст
1място Софи Радева 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.
Виктория Шейтанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 3-а кл.
Адриан Барабанов НУ „Св. Климент Охридски" 3-в кл.
2 място Ванеса Петрова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.
Стела Драганова 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.
Антония Любенова НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.
3 място Любослав Николов 2ОУ „Даскал Димитри" 3- а кл.
Ванеса Николова 2ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.
Йоан Илиев НУ „Св. Климент Охридски" 3-б кл.
Коледни сувенири
Място Име Училище Възраст
1място Ванеса Петрова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.
Анжела Стойнева НУ „Св. Климент Охридски" 3-в кл.
3 възрастова група
Картина
Място Име Училище Възраст
1 място Катерина Джонева 1ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий" 6-б кл.
Мария Рудик 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 5 кл.
Моника Станкова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.
2 място Елена Спиридонова 1ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий" 5-в кл.
Юлиян Мартинов 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 6-а кл.
Ивана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.
Аделина Василева ОУ „Хр. Павлович" и НЧ „Спартак 2006" Дупница 12 г.
Алберто Седефов Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 13 г. -
Йоана Славова НЧ „Просветен лъч"- гр. Сапарева баня
СУ „Хр. Ботев"
Елисей Димитров ОУ „Хр. Ботев" - с- Невестино 6 кл.
3място Виктория Добрева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 6 кл.
Емил Александров ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 6 кл.
Нена Васева 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.
Ева Ненова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.
Картичка
Място Име Училище Възраст
1 място Ивана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.
Доротея Крумова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 -а кл.
Моника Иванова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5-а кл.
2 място Александра Ц. Стоянова ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 6 кл.
Даниела Емилова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 6 кл.
Радин Тихолов ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.
Александра Умленска ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.
3място Жаклин Борисова НУ „Св. Климент Охридски" 6 кл.
Кристияна Велинова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 кл.
Ася Вретенарска СУ" Хр. Ботев" гр. Кочериново 6
Приказка 5, 6 кл. ( ІІІ възр. група)
Име Училище Възраст
1място Михаела Юлиянова Кирилова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 5-в кл.
2 място Ванеса Златева Милева 5 ОУ „Христо Ботев" 5 кл.
Сандрина Маринова Манолова 5 ОУ „Христо Ботев" 6 кл.
3място Виктория Иванчова 5 ОУ „Христо Ботев" 6 кл.
Стихотворение 5, 6 кл. ( ІІІ възр. група)
Място Име Училище Възраст
1място Рая Павлова Методиева 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 6 кл.
2 място Виктор Антонов Сотиров ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5-б кл.
Йоана Славова НЧ „Просветен лъч" гр. Сапарева баня 6-а кл.
3място Джесика Пишимарова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 5 кл.
Роберто Ивов Пенчов 2 ОУ „Даскал Димитри" 6кл.
Ивана Иванова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 5 кл.
Сурвачка
Място Име Училище Възраст
1 място Радинела Веселинова ОУ „Св. Кл. Охридски" с Трекляно 5 кл.
2 място Мишел Иванова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 кл.
4 възрастова група
Картина
Място Име Училище Възраст
1 място София Василева ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 7 кл.
Габриела Ангелова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 7-а кл.
Велизар Анев 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.
2 място Елеонора Димитрова 2 ОУ „Даскал Димитри" 7-а кл.
Васил Михайлов 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.
Надежда Захариева
3 място Мария Анестиева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 13 г.
Зорница Божанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.
Картичка
Място Име Училище Възраст
1 място Радмила Димитрова 6ОУ „Св. Паисий Хилендарски" 7 кл.
Сузана Йорданова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 8 кл.
8-ми клас СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново
2 място Мария Дъбовска 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.
Паола Павлова 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.
3 място Анжела Илиева ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 7 кл.
Цеца Драганова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 7 кл.
Цветина Симеонова 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.
Йоана Цонева ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 7-а кл.
Приказка
Място Име Училище Възраст
1място Мими Бисерова Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов Кюстендил 8 кл.
2 място Алекс Траянов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.
3място Зорница Божанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.
Беатрис Вескова 5 ОУ „Христо Ботев" 8 кл.
Михаил Спасов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.
Стихотворение
Място Име Училище Възраст
1място Габриела Симонова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 8 кл.
2 място Мими Бисерова Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов Кюстендил 8 кл.
Борислав Р. Николов 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.
3място Станислав Иванов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.
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