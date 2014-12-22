Обявиха победителите в ежегодния конкурс за коледна картичка, картина, приказка, стихотворение и сурвачка

Читалище „Братство 1869" отличи победителите в ежегодния областен конкурс за коледна картичка, картина, приказка, стихотворение и сурвачка. В десетото издание взеха участие 420 ученици от 1-ви до 8-ми клас с общо 630 творби. В конкурса тази година се включиха участници от общините Кюстендил, Дупница, Сапарева баня, Кочериново, Бобов дол, Невестино и Трекляно. Компетентно жури в състав Людмила Христова и Силвия Каралийска - преподаватели по изобразително изкуство, Благой Ранов - литератор и Еленка Славова - майстор-приложник, определи най-добрите творби в различните категории и възрастови групи. Наградите за конкурса бяха подсигурени от Читалище „Братство 1869" и Европейския информационен център Европа Директно - Кюстендил. Всички коледни творби са подредени в приказна изложба в салоните на читалището и ще останат на разположение на кюстендилската общественост и гостите на града до 15 януари 2017 г.

1 възрастова група

Картина

1 място Йоан Дяков 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.

Божидара Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 2-а кл.

Цветелина Бориславова НУ „Св. Климент Охридски" 4 -в кл.

Никола Янчовски - пано НУ „Св. Климент Охридски" 2 кл.

2 място Габриела Богомилова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-б кл.

Преслава Русалиева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.

Леа Борисова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 1 кл.

Радина Костадинова 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.

Ванеса Василева 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 2-а кл.

3 място Кристияна Кирилова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2 -б кл.

Изабела Михайлова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 1 кл.

Теодор Стоичков НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.

Картичка

Място Име Училище Възраст

1 място Деспина Русимова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-а кл.

Преслава Русалиева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.

Габриела Ставрева НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.

Виктория Огнянова ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 2-а кл.

Никола Петров НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.

2 място Божидара Петрова ОУ „Проф. Марин Дринов" Кюстендил 2-а кл.

Антонио Атанасов ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница

НЧ „Спартак 2006"

2 кл.

Йоан Александров Газибаров Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 8 г.

Гергана Стоянова ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 2-а кл.

Александра Александрова НУ „Св. Климент Охридски"

3 място Бойка Танева НУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с.

Раждавица

2 кл.

Десислава Димитрова НУ „Св. Св. Кирил и Методий" - с.

Раждавица

2 кл.

Виолина Мазнева НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

Антонио Андонов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

Приказка

Място Име Училище Възраст

1 място Мария Милошева НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.

Стихотворение

Място Име Училище Възраст

1 място Георгия Димитрова Георгиева 5ОУ „ Хр. Ботев" 1 кл.

2 място Ева Бойкова ОУ „Хр. Ботев" - с.Невестино 8 г.

3 място Калина Здравкова НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.

Владимир Руменов Котев НУ „Св. Климент Охридски" 2-б кл.

Сурвачка

Място Име Училище Възраст

1 място Васил Василев НУ „Св. Климент Охридски" 2 -в кл.

Румен Христов Сашев ОУ „Христо Ботев" - с. Невестино 8 г.

Йоана Ковачева 5 ОУ „Христо Ботев" 2 кл.

Георги Гълъбов НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.

Елеонора Драганова НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

Теодора Драганова НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

2 място Кристиян Цоцумански 2ОУ „Даскал Димитри" 2 кл.

Антонио Андонов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

3 място Захари Крумов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

Миа Димитрова НУ „Св. Климент Охридски" 2-а кл.

Николай Асенов 2ОУ „Даскал Димитри" 8 г.

Кукерски маски

Място Име Училище Възраст

1място Янислав Фирков НУ „Св. Климент Охридски" 1 кл.

Никола Миланов НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.

Денислав Любенов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

2 място Бисер Алексов 5ОУ „ Христо Ботев" 2 кл.

Александър Христов НУ „Св. Климент Охридски" 1-а кл.

3 място Иво Джермански НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.

Валерия Василева НУ „Св. Климент Охридски"

Божидар Благоев НУ „Св. Климент Охридски" 1-в кл.

Коледни сувенири

Място Име Училище Възраст

1 място Иван Иванов НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.

Михаела Кьосева НУ „Св. Климент Охридски" 1-б кл.

Велислав Калоянов НУ „Св. Климент Охридски" 1-в кл.

2 място Радослав Йорданов НУ „Св. Климент Охридски" 2-в кл.

2 възрастова група

Картина 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)

Място Име Училище Възраст

1място Габриела Живкова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 кл.

Йоана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 3-а кл.

Александър Николов 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.

Марио Тончев 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-б кл.

Яна Дашева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4-а кл.

Ванеса Славева ОУ „Даскал Димитри" 4-б

2 място Елена Сашова ОУ „Даскал Димитри" 4-б

Владимира Димитрова Школа по ИИ при НЧ „Зора 1858" - Дупница 10 г.

Катерина Захариева

3 място Анабел Василева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 -б кл.

Никол Кирилова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 4 кл.

Андреа Димитрова ОУ „Даскал Димитри" 4-б

Цветелина Василева НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.

Владислава Димитрова СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4-б кл.

Картичка 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)

Място Име Училище Възраст

1място Денислава Георгиева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.

Йоана Иванова Василева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.

Станимира Котева ОУ „Даскал Димитри" 4-б

Виктор Валентинов 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.

Адриана Тодорова НУ „Св. Климент Охридски" 4- а кл.

Владина Тихолова НУ „Св. Климент Охридски" 4 кл.

2 място Даниел Иванов 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3-а кл.

Фани Ивайлова Джоганска ОУ „Даскал Димитри" 4 кл.

Галина Русева ОУ „Даскал Димитри" - с. Раждавица 4 кл.

Любослава Механджийска СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4 кл.

Габриела Тодорова НУ „Св. Климент Охридски" 4-а кл.

3 място Леа Симеонова Здравкова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.

Мариета Иванова ОУ „Даскал Димитри" - с. Раждавица 4 кл.

Таня Методиева ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница 4 кл.

Марина Стоева Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 9 г.

Йоана Крумова 2 ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.

Борислава Николова СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново 4 кл.

Симеон Симеонов НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.

Приказка 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)

Място Име Училище Възраст

1място Едуард Иванов ОУ „Христаки Павлович" - гр.

Дупница

4 кл.

2 място Александър Николов 2ОУ „Даскал Димитри" 3 кл.

Стихотворение 3, 4 кл. ( ІІ възр. група)

Място Име Училище Възраст

1 място Красимир Сотиров НУ „Св. Климент Охридски" и Арт ателие 3 кл.

2 място Симона Витанчова 5 ОУ „Хр. Ботев" 4 кл.

3 място Памела Пламенова ОУ „Христаки Павлович" - гр. Дупница 4 кл.

Цветомира Тодорова 1 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" 4-б

Сурвачка

Място Име Училище Възраст

1място Рая Миленова 7 ОУ „Ильо войвода" 3-б кл.

Емилиана Маркова НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.

Ивана Стоянова НУ „Св. Климент Охридски" 3-б кл.

2 място Цветомира 1 ОУ „Св. Св.Кирил и Методий" 4-б кл.

Пламен Илиев 7 ОУ „Ильо войвода" 3 б кл.

Василена Мазнева НУ „Св. Климент Охридски" 4-в кл.

3 място Евелина Ангелова НЧ „Спартак 2006" 3 кл.

Стела Драганова 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.

Кукери

Място Име Училище Възраст

1място Софи Радева 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.

Виктория Шейтанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 3-а кл.

Адриан Барабанов НУ „Св. Климент Охридски" 3-в кл.

2 място Ванеса Петрова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.

Стела Драганова 5 ОУ „Христо Ботев" 4 кл.

Антония Любенова НУ „Св. Климент Охридски" 3-а кл.

3 място Любослав Николов 2ОУ „Даскал Димитри" 3- а кл.

Ванеса Николова 2ОУ „Даскал Димитри" 3-а кл.

Йоан Илиев НУ „Св. Климент Охридски" 3-б кл.

Коледни сувенири

Място Име Училище Възраст

1място Ванеса Петрова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 3 кл.

Анжела Стойнева НУ „Св. Климент Охридски" 3-в кл.

3 възрастова група

Картина

Място Име Училище Възраст

1 място Катерина Джонева 1ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий" 6-б кл.

Мария Рудик 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 5 кл.

Моника Станкова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.

2 място Елена Спиридонова 1ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий" 5-в кл.

Юлиян Мартинов 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 6-а кл.

Ивана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.

Аделина Василева ОУ „Хр. Павлович" и НЧ „Спартак 2006" Дупница 12 г.

Алберто Седефов Школа по ИИ - НЧ „Зора-1858"- Дупница 13 г. -

Йоана Славова НЧ „Просветен лъч"- гр. Сапарева баня

СУ „Хр. Ботев"

Елисей Димитров ОУ „Хр. Ботев" - с- Невестино 6 кл.

3място Виктория Добрева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 6 кл.

Емил Александров ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 6 кл.

Нена Васева 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.

Ева Ненова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.

Картичка

Място Име Училище Възраст

1 място Ивана Иванова 7 ОУ „Ильо войвода" 5 кл.

Доротея Крумова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 -а кл.

Моника Иванова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5-а кл.

2 място Александра Ц. Стоянова ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 6 кл.

Даниела Емилова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 6 кл.

Радин Тихолов ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.

Александра Умленска ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 6 кл.

3място Жаклин Борисова НУ „Св. Климент Охридски" 6 кл.

Кристияна Велинова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 кл.

Ася Вретенарска СУ" Хр. Ботев" гр. Кочериново 6

Приказка 5, 6 кл. ( ІІІ възр. група)

Име Училище Възраст

1място Михаела Юлиянова Кирилова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 5-в кл.

2 място Ванеса Златева Милева 5 ОУ „Христо Ботев" 5 кл.

Сандрина Маринова Манолова 5 ОУ „Христо Ботев" 6 кл.

3място Виктория Иванчова 5 ОУ „Христо Ботев" 6 кл.

Стихотворение 5, 6 кл. ( ІІІ възр. група)

Място Име Училище Възраст

1място Рая Павлова Методиева 3 ОУ „Проф. Марин Дринов" 6 кл.

2 място Виктор Антонов Сотиров ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5-б кл.

Йоана Славова НЧ „Просветен лъч" гр. Сапарева баня 6-а кл.

3място Джесика Пишимарова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 5 кл.

Роберто Ивов Пенчов 2 ОУ „Даскал Димитри" 6кл.

Ивана Иванова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 5 кл.

Сурвачка

Място Име Училище Възраст

1 място Радинела Веселинова ОУ „Св. Кл. Охридски" с Трекляно 5 кл.

2 място Мишел Иванова ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 5 кл.

4 възрастова група

Картина

Място Име Училище Възраст

1 място София Василева ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 7 кл.

Габриела Ангелова 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 7-а кл.

Велизар Анев 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.

2 място Елеонора Димитрова 2 ОУ „Даскал Димитри" 7-а кл.

Васил Михайлов 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.

Надежда Захариева

3 място Мария Анестиева 6ОУ Св. Паисий Хилендарски" 13 г.

Зорница Божанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.

Картичка

Място Име Училище Възраст

1 място Радмила Димитрова 6ОУ „Св. Паисий Хилендарски" 7 кл.

Сузана Йорданова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 8 кл.

8-ми клас СУ „Хр. Ботев" - гр. Кочериново

2 място Мария Дъбовска 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.

Паола Павлова 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.

3 място Анжела Илиева ОУ „Никола Вапцаров" - гр. Бобов дол 7 кл.

Цеца Драганова ОУ „Хр. Ботев" - с. Невестино 7 кл.

Цветина Симеонова 7 ОУ „Ильо войвода" 7 кл.

Йоана Цонева ПМГ „Проф. Емануил Иванов" 7-а кл.

Приказка

Място Име Училище Възраст

1място Мими Бисерова Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов Кюстендил 8 кл.

2 място Алекс Траянов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.

3място Зорница Божанова 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.

Беатрис Вескова 5 ОУ „Христо Ботев" 8 кл.

Михаил Спасов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.

Стихотворение

Място Име Училище Възраст

1място Габриела Симонова ОУ „Христо Ботев" - с. Крайници 8 кл.

2 място Мими Бисерова Петрова 3 ОУ „Проф. Марин Дринов Кюстендил 8 кл.

Борислав Р. Николов 1ОУ „Св. св. Кирил и Методий" 7-а кл.

3място Станислав Иванов 5ОУ „ Хр. Ботев" 7 кл.