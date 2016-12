Най-печелившите коледни песни в историята

Ако по Коледа се питате защо има толкова много тематични хитове, заливащи ви от всички страни, отговорът е, че те носят солидни печалби на изпълнителите, пише в. "Дейли стар".

Много от тези песни са издадени преди десетилетия, но и до ден днешен се радват на популярност сред слушателите.

Най-пусканите коледни песни в магазините (ВИДЕО)

Съдейки по годишните приходи от тематичните хитове, британските рокаджии The Slade вероятно биха искали всеки ден да е Коледа. Благодарение на парчето "Merry Xmas Everybody" от 1973 г. групата "прибира" 500 000 лири всяка година.

Several bands that had UK Xmas #1's have played in Hamilton, including Slade, who had the #1 in 1973! #lovethetronhttps://t.co/EFc0abmS7n — Hamilton Music Wiki (@HtownWiki) 23 декември 2016 г.

Парчето "Fairytale of New York" на пънк групата The Pogues с участието на Кърсти Маккол вече близо 30 години кара всеки да припява в празничния сезон, така че едва ли за някого е изненадваща втората му позиция в класацията на доходоносните коледни песни. Хитът носи на Шейн Макгауън и компания внушителните 400 000 лири годишно.

💿THIS WEEK IN 1987 💿

The Pogues & Kirsty MacColl

'THE FAIRYTALE OF NEW YORK'

(December 1987)https://t.co/2iegkpETL7 — 🎅🎄ADDICTED TO 80's (@Fanatic80s) 22 декември 2016 г.

На трета позиция е друг неостаряващ коледен хит - "All I Want for Christmas is You" (1994) на Марая Кери. Наблюдателите коментират, че след като благодарение на хитовата песен попълва банковата си сметка с 376 000 лири годишно, суперзвездата може да си позволи коледна елха с размерите на Емпайър стейт билдинг.

https://t.co/RKfrjhm00u Защо тази жена ме просълзява всеки път с тази песен!? Толкова ли я обожавам, или това е коледния дух в сърцето ми? — Александър Минев (@aleksm1968) 23 декември 2016 г.

В Топ 10 на коледните хитове, носещи най-големи годишни печалби на изпълнителите им, намират място още "White Christmas" на Бинг Кросби (328 000 лири), "Last Christmas" на "Wham!" (300 000 лири), "Wonderful Christmastime" на Пол Маккартни (260 000 лири), "Mistletoe and Wine" на Клиф Ричард (100 000 лири), "Stop The Cavalry" на Джона Луи (120 000), "2000 Miles" на The Pretenders (102 000 лири) и Stay Another Day на Тони Мортимър от East 17 (97 000 лири).

Източник: БТА