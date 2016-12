Панда обезглави снежен човек след щура игра в снега (ВИДЕО)

Трогателни кадри, показващи как представител на вида Голяма панда си играе със снежен човек в канадски зоопарк, разтопиха сърцата на интернет потребителите, пише в. "Дейли експрес".

Палаво мече се забавлява в снега (ВИДЕО)

Клипчето с продължителност под три минути, качено в сайта за видеосподеляно YouTube във вторник, вече е гледано над 330 000 пъти. Видеото показва как Да Мао, мъжката панда в зоопарка в Торонто, се заиграва със снежен човек, направен от гледачите, за да оползотворят изобилния сняг.

Giant panda Da Mao at the Toronto Zoo playfully destroys snowman built for him by zookeepers. https://t.co/9oMubJL2kN pic.twitter.com/PuTJaY2iiU