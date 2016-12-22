Сливен
Сливен

Ясни са победитебите от общинските учениески игри по волейбол

22 декември 2016 13:30 | Автор: Дарик Сливен

Ясни са победитебите от общинските учениески игри по волейбол
© община Тунджа  

Приключиха общинските ученически спортни игри по волейбол в община Тунджа.

В състезанието взеха участие общо 10 отбора от основните училища в селата Роза, Кукорево, Бояджик и Тенево.

Отборите бяха разпределени в две възрастови групи:

І група - ученици от V - VІІ клас;
ІІ група - ученици от VІІІ - X клас.

Класиране в отделните възрастови групи:

Момчета V - VІІ клас:

І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Васил Левски", с. Тенево;
ІІІ-то място - ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево.

Момчета VІІІ - X клас:

І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик;
ІІІ-то място - ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево;
IV-то място - ОУ „Васил Левски", с. Тенево.

Момичета V - VІІ клас:

І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик.

Момичета VIII - X клас:

І-во място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик.

Наградите за отборите бяха осигурени от община „Тунджа". В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол, общината ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.

 



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