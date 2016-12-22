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Ясни са победитебите от общинските учениески игри по волейбол
22 декември 2016 13:30 | Автор: Дарик Сливен
Приключиха общинските ученически спортни игри по волейбол в община Тунджа.
В състезанието взеха участие общо 10 отбора от основните училища в селата Роза, Кукорево, Бояджик и Тенево.
Отборите бяха разпределени в две възрастови групи:
І група - ученици от V - VІІ клас;
ІІ група - ученици от VІІІ - X клас.
Класиране в отделните възрастови групи:
Момчета V - VІІ клас:
І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Васил Левски", с. Тенево;
ІІІ-то място - ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево.
Момчета VІІІ - X клас:
І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик;
ІІІ-то място - ОУ „Христо Ботев", с. Кукорево;
IV-то място - ОУ „Васил Левски", с. Тенево.
Момичета V - VІІ клас:
І-во място - ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Роза;
ІІ-ро място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик.
Момичета VIII - X клас:
І-во място - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", с. Бояджик.
Наградите за отборите бяха осигурени от община „Тунджа". В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол, общината ще бъде представена от отборите, заели първите места в отделните възрастови групи.
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