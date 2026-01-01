Телефонните измамници отново са активни във Видинско. През последните дни жители на региона са получавали обаждания от български и румънски мобилни номера, съобщиха криминалистите.

Обаждащите се представят за полицейски инспектори и искат пари под предлог, че трябва да им бъде оказано съдействие за провеждането на полицейски операции. Използва се и познатата схема, при която измамниците твърдят, че близък на потърпевшия спешно се нуждае от пари за медицинска помощ.

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От полицията напомнят, че служители на нито една институция, включително полицаи, не искат пари от граждани, за да изпълняват служебните си задължения.

При подобно обаждане не давайте пари и не се доверявайте на непознати. Прекъснете разговора, запазете спокойствие и се свържете с близките си или с полицията.

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Криминалистите призовават хората да предупредят и възрастните си родители, роднини и съседи за познатите схеми, за да не станат жертва на измама.