Парчета бетон се откъртиха от Аспаруховия мост във Варна и паднаха върху паркиран автомобил. Собственичката на колата се разминала на косъм от наранявания, след като първото парче паднало само на метри от нея, а второто се стоварило върху автомобила, предаде NOVA.

Мостът е на половин век, като ремонтите през годините са били частични. По него могат да бъдат забелязани корозиралата арматура и обрушени ръбове. Съоръжението е основната връзка, която свързва северното с южното Черноморие, както и няколко квартала на Варна с центъра на града.

Потърпевшата Мира Хаджиева успява три пъти да се размине с удар от парчетата бетон. Едното пада пред нея, докато отключва колата, второто върху автомобила, следва и трето в рамките на половин час. Тя споделя, че ремонтът на автомобила ще излезе скъпо, тъй като повредите са много.

Подобни инциденти са се случвали и на други нейни колеги преди години.

Хаджиева беше категорична, че ще търси правата си, защото „днес е ударена кола, утре ще е човек”. Тя вече има и адвокат и е задействала процеса.

На това място паркират и много други коли, които реално са изложени на риск.

Целия раговор гледайте във видеото.