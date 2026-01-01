Временна организация на движението на влаковете във връзка с необходимите дейности по реконструкцията на железопътния възел в района на Централна гара София ще бъде въведена през периода от 2 ноември 2026 г. до 19 март 2027 г. Движението по коловози от 1-ви до 11-и включително ще бъде преустановено, съобщиха от БДЖ.

Коловози 2-ри глух, 4-ти глух и 6-ти глух ще обслужват влакове по направлението София – Петрич и София - Кюстендил. 6-ти глух коловоз ще обслужва и направленията София - Банкя и София - Драгоман, 12-и коловоз – направлението София - Пловдив, а 13-и коловоз – направлението София - Мездра.

Без прекачване на пътниците от Централна гара София, но с променено разписание поради необходимост от допълнителни маневри, ще заминават и пристигат следните влакове:

Международният бърз влак № 493 София - Капъкуле;

Бързият влак № 3621 от София за Бургас, който ще тръгва от Централна гара София с 10 минути по-рано от досегашното си разписание, т.е. в 06:00 ч., вместо в 06:10 ч.;

Бързият влак № 8657 от София за Варна, също ще потегля от Централна гара София с 10 минути по-рано от редовното си разписание, т.е. в 20:50 ч., вместо в 21:00 ч.;

Бързият влак № 8627 от София за Бургас, който ще заминава от Централна гара София с 30 минути по-рано от досегашното си разписание, т.е. в 22:20 ч., вместо в 22:50 ч.;

Бързият влак № 8626 от Бургас за София, който ще тръгва от гара Бургас с 25 минути по-късно от досегашното си разписание, т.е. в 23:25 ч., вместо в 23:00 ч.;

Бързият влак № 8656 от Варна за София, който потегля от гара Варна в 23:40 ч.;

Бързият влак № 1620 от Пловдив за София, който ще заминава с 3 минути по-рано от гара Пловдив, т.е. в 06:50, вместо в 06:53;

Бързият влак № 8612 от Бургас за София, който тръгва от гара Бургас в 15:30 ч.

За останалите композиции, които по разписание пристигат или заминават от Централна гара София, е осигурен трансфер с влак до и от гарите Подуяне пътническа и Искър, откъдето влаковете ще продължават или ще завършват маршрутите си.

Влаковете, които ще тръгват от гара Искър са:

Бързият влак № 8611 от София за Бургас, който ще заминава от начална гара Искър в 06:55 ч.;

Бързият влак № 8651 от София за Варна, който ще потегля от начална гара Искър в 10:42 ч.;

Бързият влак № 3625 от София за Бургас, който ще тръгва от начална гара Искър в 17:05 ч.;

Пътническият влак № 30113 от София за Карлово, който ще заминава от начална гара Искър в 14:02 ч.

Композициите, които ще потеглят от гара Подуяне пътническа са:

Бързият влак № 1611 от София за Свиленград, който ще тръгва от начална гара Подуяне пътническа в 08:44 ч.;

Бързият влак № 8613 от София за Бургас, който ще заминава от начална гара Подуяне пътническа в 13:02 ч.;

Бързият влак № 3623 от София за Бургас, който ще потегля от начална гара Подуяне пътническа в 13:30 ч.;

Бързият влак № 1613 от София за Свиленград, който ще тръгва от начална гара Подуяне пътническа в 15:25 ч.;

Бързият влак № 1621 от София за Пловдив, който ще заминава от начална гара Подуяне пътническа в 16:35 ч.;

Пътническият влак № 10281 от София за Костенец, който ще потегля от начална гара Подуяне пътническа в 07:05 ч.;

Пътническият влак № 30121 от София за Копривщица, който ще тръгва от начална гара Подуяне пътническа в 08:00 ч.;

Пътническият влак № 10221 от София за Костенец, който ще заминава от начална гара Подуяне пътническа в 12:08 ч.;

Пътническият влак № 10223 от София за Костенец, който ще потегля от начална гара Подуяне пътническа в 14:15 ч.;

Пътническият влак № 10113 от София за Септември, който ще тръгва от начална гара Подуяне пътническа в 18:05 ч.;

Пътническият влак № 10123 от Перник за Септември, който ще заминава от начална гара Подуяне пътническа в 20:10 ч.

Влаковете, които ще пътуват до крайна гара Искър са:

Бързият влак № 1612 от Свиленград за София, който ще потегля от гара Свиленград в 06:10 ч.;

Бързият влак № 8650 от Варна за София, който ще тръгва от гара Варна в 08:50 ч.;

Бързият влак № 3622 от Бургас за София, който ще заминава от гара Бургас в 08:55 ч.;

Бързият влак № 1622 от Пловдив за София, който ще потегля от гара Пловдив в 13:25 ч.;

Бързият влак № 3624 от Бургас за София, който ще тръгва от гара Бургас в 16:25 ч.;

Пътническият влак № 10110 от Септември за София, който ще заминава от гара Септември в 04:55 ч.;

Пътническият влак № 30112 от Карлово за София, който ще потегля от гара Карлово в 06:15 ч.;

Пътническият влак № 30122 от Копривщица за София, който ще тръгва от гара Копривщица в 10:30 ч.

Композициите, които ще се движат до крайна гара Подуяне пътническа са:

Бързият влак № 3620 от Бургас за София, който ще заминава от гара Бургас в 05:25 ч.;

Бързият влак № 8610 от Бургас за София, който ще потегля от гара Бургас в 07:55 ч.;

Бързият влак № 1614 от Свиленград за София, който ще тръгва от гара Свиленград в 16:50 ч.;

Пътническият влак № 10120 от Септември за Банкя, който ще заминава от гара Септември в 04:25 ч.;

Пътническият влак № 10112 от Димитровград за София, който ще потегля от гара Димитровград в 07:45 ч.;

Пътническият влак № 10222 от Костенец за София, който ще тръгва от гара Костенец в 10:20 ч.;

Пътническият влак № 10224 от Костенец за Драгоман, който ще заминава от гара Костенец в 15:05 ч.;

Пътническият влак № 10226 от Костенец за София, който ще потегля от гара Костенец в 17:05 ч.

Влаковете, които ще пътуват по отклонен маршрут са:

Пътническият влак № 30114 от Карлово за София, който тръгва от гара Карлово в 13:30 ч., ще се движи по обичайния си маршрут до гара Столник, след което ще бъде отклонен през гарите Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север;

Пътническият влак № 30186 от Карлово за София, който заминава от гара Карлово в 17:40 ч., ще се пътува по редовния маршрут на влак № 30116 до гара Столник, след което ще бъде отклонен през гарите Кремиковци, Световрачене, Илиянци и София Север;

Пътническият влак № 30115 от София за Карлово, който ще потегля от Централна гара София в 18:09 ч. и ще преминава през гарите София Север, Илиянци, Световрачене, Кремиковци, Столник, след което ще продължи по маршрута си;

Пътническият влак № 30123 от София за Копривщица, който ще тръгва от Централна гара София в 19:34 ч. и ще преминава през гарите София Север, Илиянци, Световрачене, Кремиковци, Столник, след което ще продължи по маршрута си.

Клиентите на БДЖ могат да се информират за актуалното разписания на влаковете от електронния пътеводител на официалната страница на дружеството (www.bdz.bg), от служителите на билетните каси и гишетата „Информация”, както и на националния информационен телефон 02 931 11 11.