Стаите в новата сграда на хижа „Мальовица“ са отворени за подслон и пренощуване, но временно няма организирано настаняване и хранене.

Посетителите трябва да предвидят собствена храна за прехода, съобщиха от Българския туристически съюз (БТС). На място се предлага безплатен топъл чай, а за техническата поддръжка на сградата се грижи човек, който остава там, посочват от туристическия съюз.

Хижа „Мальовица“ затваря врати

Промяната в обслужването е настъпила след писмено искане от досегашния стопанин Николай Марков за прекратяване на договора. Той е прекратен по взаимно съгласие, а на 2 ноември хижата е предадена на БТС.

От туристическия съюз изразяват благодарност към Марков и екипа му за годините работа, гостоприемството към планинарите и сътрудничеството при организирането на курсове и обучения на БТС.

Хижа „Мальовица“ е важна отправна точка за преходи и изкачвания в Мальовишкия дял на Рила. От БТС посочват, че заради значението ѝ за туристите е важно те да разполагат с точна информация за достъпа до хижата и услугите, които могат да ползват.

БТС подготвя конкурс за избор на нов стопанин, с цел да бъде възстановено обичайното обслужване в хижата.