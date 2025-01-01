Няколко екипа на „Търсене и спасяване - България“ (ТСБ), близки, познати и доброволци издирват 78-годишна жена.

Тя е изчезнала в района на вилна зона Горна баня.

Соня Куртева, фейсбук

"От неделя, 24 август, Емилия на 78 години е в неизвестност. Излязла е от дома си след 16:00 ч. във вилна зона Горна Баня на ул. 471 и предполагаме е тръгнала по улица "Маджарица". Била е в същата рокля като на снимката и сиво-черна жилетка, леко прегърбена, с червеникава коса. Вариантът да се е качила в градски транспорт също е възможен и да е навсякъде в София. Вашите камери може са са ни от огромна полза, молим за Вашето съдействие! Ако имате информация, моля, свържете се с Лидия на +359 89 843 9948", пишат нейни близки.

Към 08:00 ч. тази сутрин екипи на ТСБ са на терен вече 12 часа, като издирването продължава без прекъсване. Доброволците работят в координация с институциите и близките на изчезналата, а всяка информация и следа се проверяват внимателно.

През днешния ден предстои и по-обстойно претърсване на района с помощта на пилотно летателно средство, което ще подпомогне наземните екипи.