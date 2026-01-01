Столичният общински съвет не даде съгласие София да кандидатства за домакинство на международни състезания от календара на World Skate в периода 2027–2029 г.

Предложението, внесено от кмета Васил Терзиев, председателя на СОС Цветомир Петров и общинския съветник Димитър Петров, предвиждаше тригодишна програма с девет международни спортни събития, сред които две олимпийски квалификации по скейтборд за Игрите в Лос Анджелис през 2028 г. и състезание от Световната купа през 2029 г.

Програмата предвиждаше инвестиция в международното позициониране на София, привличане на туристи от нови пазари и изграждане на постоянен скейтпарк с олимпийски стандарт в Западен парк, който да остане на разположение на младите хора и спортните клубове.

„За да разпределяш едни пари, първо трябва да ги изкараш“, заяви кметът Васил Терзиев по време на дебата в Столичния общински съвет.

Той подчерта, че привличането на международни спортни и културни събития е част от дългосрочната стратегия за развитие на София като туристическа дестинация и за увеличаване на приходите в градската икономика.

„Целта на подобни събития не е спортът. Спортът е един от елементите. Дългосрочната стратегия за развитието на София включва налагането ни като туристическа дестинация за различни типове туризъм, включително спортен, културен и конгресен“, обясни Терзиев.

По думите му големите международни събития привличат посетители, увеличават броя на нощувките, създават оборот за хотелите, ресторантите и местния бизнес и допринасят за икономическото развитие на столицата.

„Това е инвестиция в икономиката. Когато тези пари се завъртят в икономиката, те стигат и до общината и ние можем, бидейки по-богата община, да ги преразпределяме“, посочи кметът.

Терзиев отхвърли противопоставянето между инвестициите в големи международни събития и подкрепата за масовия спорт. Той припомни, че Столичната община ежегодно увеличава средствата за спорт и работи за разширяване на достъпа до спортна инфраструктура, включително чрез изграждане на многофункционални спортни зали в училищата, които да бъдат достъпни и за спортните клубове.

„Това не е инвестиция в един спорт, за да ги сравняваме по този начин. Това е инвестиция в градската икономика, както беше Джирото, както е това, както са други събития“, заяви Терзиев.

Предложението предвиждаше такса за домакинство до 9,6 млн. евро общо за трите основни международни състезания в периода 2027–2029 г. Столичната община щеше да има възможност да развива собствена спонсорска програма, като приходите от нея остават за общината. Планирани бяха и ежегодни инициативи за ученици, открити уроци със световни състезатели и даряване на общо 300 скейтборда на столични училища.

Според кмета успешното домакинство на Джиро д’Италия вече е създало международно доверие към организационните възможности на София и е отворило нови възможности за привличане на събития от световен мащаб.

„Това изисква доверие, че ние можем да го направим, можем да го направим като хората. Те, ако нямат убеденост, че ние като град можем да бъдем добър домакин, да привлечем тези туристи, да има медиен интерес, те не биха ни гласували доверие“, каза Терзиев.

„А това доверие се изгражда стъпка по стъпка. Джирото отвори много врати. Европейското по волейбол също. Тези неща се надграждат“, подчерта той.

Кметът беше категоричен, че София трябва да продължи последователно да инвестира в международната си разпознаваемост, туризма и привличането на събития, които носят дългосрочни ползи за града.

„Нито едно събитие не прави разликата, но консистентна политика по това София да бъде културна столица, спортна столица ражда този резултат“, заяви Терзиев.

Столичната община ще продължи да работи за утвърждаването на София като международна дестинация за спортни, културни и конгресни събития, въпреки липсата на подкрепа за конкретното предложение в Столичния общински съвет.