Окръжен съд-София наложи мярка за неотклонение "задържане под стража" на граничния полицай Емил Геогиев, обвинен, че е причинил смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман при управление на моторно превозно средство. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване.

Според съда няма данни Георгиев да се укрие, но има опасност да извърши престъпление, като има и обосновано предположение, че е извършил на деянието, за което е обвинен, което се извежда и от множеството свидетелски покзания.

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По време на заседанието от прокуратурата посочиха, че според кръвна експертиза Георгиев е шофирал след употреба на алкохол - 1,58 промила, като има и следи от наркотици - тетрахидроканабинол. Предстои експертиза да установи с каква скорост се е движил автомобилът му. От държавното обвинение настояха за постоянен арест на обвиняемия.

Пред съда обвиняемият каза, че съжалява за случилото се. Адвокатът му Христо Ботев заяви пред медиите, че тепърва ще решат с клиента му дали да обжалват определението. Той посочи, че няколко пъти е обсъждал Георгиев, който го е уверил, че не е употребявал наркотици и е изненадан.

И припомни, че дрегерът е дал отрицателна проба за наркотици. Според Ботев е по-добре, че Георгиев остава в ареста заради негативното обществено отношение към него. "Не очаквах нещо по-различно", каза той относно резултата от заседанието.

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Припомняме, че сигналът за инцидента в Драгоман е подаден около 04:05 ч. на 15 ноември. Пострадалото момиче е транспортирано в столична болница, където е починало. Според прокуратурата при проверката на шофьора е отчетена концентрация на алкохол в издишания въздух от 1,63 промила.

По първоначални данни задържаният е блъснал пострадалата с колата си. За действията на Георгиев се извършва и вътрешна проверка в МВР.