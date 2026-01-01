Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.
Двамата са привлечени към наказателна отговорност, за това че през май 2025 г. са заблудили осем души, че могат да им осигурят апартамент под наем в Гърция за лятната им почивка. Според обвинението целта им била да получат неправомерна имотна облага.
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По случая е водено досъдебно производство за престъпление срещу А.К., защото той е извършил деянието в условията на опасен рецидив и срещу В.П. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи двамата обвиняеми като автори на деянията.
Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото.