Прокурор при Софийска районна прокуратура внесе обвинителен акт в Софийски районен съд срещу 40-годишен мъж и 42-годишна жена за измама, свързана с отдаване на ваканционен имот под наем в Гърция.

Двамата са привлечени към наказателна отговорност, за това че през май 2025 г. са заблудили осем души, че могат да им осигурят апартамент под наем в Гърция за лятната им почивка. Според обвинението целта им била да получат неправомерна имотна облага.

Фалшиви оферти за апартаменти в Гърция: Българи остават без капаро и без почивка (ВИДЕО) За целта хората трябвало да преведат като авансово плащане по сметка на чужда банка парична сума, която варирала в размер от 100 до 300 евро. Уговорката била, че преведената от тях сума впоследствие ще им бъде приспадната от крайната цена за наем на имота. Пострадалите превели на двамата общо 1700 евро. След като им превели парите, обвиняемите спрели да отговарят на обажданията им.

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По случая е водено досъдебно производство за престъпление срещу А.К., защото той е извършил деянието в условията на опасен рецидив и срещу В.П. В хода на разследването са направени експертизи и са разпитани свидетели, сочещи двамата обвиняеми като автори на деянията.

Предстои да бъде насрочено разпоредително заседание по делото.