56 монети с вид на антични, два металдетектора, девет боеприпаса и 126 литра ракия са намерени при проверка в имот в хитринското село Калино. Той е обитаван от 50-годишен мъж, съобщиха от полицията в Шумен.

При проверката, извършена на 5 ноември, в дома му били открити монетите и четири боеприпаса за гладкоцевно оръжие, за които мъжът нямал разрешение. В къщата имало и 126 литра ракия. С алкохола се заели служители на Агенция „Митници“, които го иззели.

Спипаха антични монети и накити в Шумен

Останалите находки били открити в автомобилите, които мъжът използвал. Там полицаите намерили два металдетектора и още пет боеприпаса. При проверката станало ясно и че единият от автомобилите е с регистрационни табели, които принадлежат на друго превозно средство.

Спипаха монети и предмети с вид на културно-исторически ценности в Шуменско

По случая се води досъдебно производство под надзора на прокуратурата.

Това не е първият случай на открити предмети с вид на културно-исторически ценности в областта. През септември от имот в Каспичан бяха иззети 14 монети и револвер с два боеприпаса. През юли антични монети и предмети бяха открити в дома на мъж в Нови пазар, а през април – 64 предмета и три металдетектора в жилище в село Мараш.