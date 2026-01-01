Делото за смъртта на 6-годишния Ангел от Белащица, който почина след стоматологична интервенция под пълна упойка в частна пловдивска клиника, започва в Окръжния съд в Пловдив.

След смъртта на дете и серия проверки: Отнемат разрешението на болница в Пловдив

Смъртта на момчето беше белязана и от протести с искане за справедливост. Близо година и половина по-късно, пред съда се изправят трима лекари от лечебното заведение – зъболекарката, извършила 4-часовата процедура и двама анестезиолози, предава БНТ.

Обвинението към стоматолога е, че е извършвал дентално лечение под обща анестезия на пет малолетни пациенти, сред които и починалият Ангел, без болницата да има разрешение за тази дейност.

4 часа под пълна упойка: 6-годишният Ангел е починал близо час след зъболекарската интервенция

Двамата анестезиолози са обвинени в немарливо изпълнение на работата си, грешна дозировка на медикамент, напускане на работното място и неоказване на спешни медицински действия.

Междувременно Министерството на здравеопазването отне разрешението за лечебна дейност на болницата, но Административният съд в Пловдив спря предварителното изпълнение на заповедта.