36-годишен мъж е задържан, след като нарани с моторен трион 41-годишна жена в монтанското село Безденица.

Случаят е станал на 1 ноември, съобщиха от полицията.

По техни данни мъжът е ударил жената по лявата ръка и ѝ е нанесъл порезна рана на гърба с моторния трион. Той се е заканил и да я убие.

Сигналът е подаден на телефон 112 около 23:00 ч.

Задържаха мъж, пребил и заканил се с убийство на жена, държейки трион

По случая е образувано досъдебно производство за телесна повреда при домашно насилие и закана за убийство.

Случаят е докладван на дежурен прокурор в Районната прокуратура в Монтана.

36-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа.