Общинският съвет в Хасково ще решава дали да започне процедура пред държавата за безвъзмездно предоставяне на Община Хасково за срок от 10 години на управлението на Александровската гробница със стенописи, Музейния център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“ и прилежащите към него улица и паркинг. Предложението е на кмета на Хасково Станислав Дечев, който е внесъл докладна за разглеждане от местния парламент. Документът е публикуван на интернет страницата на Общинския съвет. Следващото заседание предстои да бъде насрочено от председателя на съвета.

Искането за предоставяне на имотите – публична държавна собственост, е мотивирано с необходимостта от интегрирано управление на музейния комплекс и създаване на възможности за привличане на външно финансиране по европейски и национални програми. Според вносителя правото на управление за десетгодишен период ще позволи на общината да кандидатства по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г., програмите за трансгранично сътрудничество и Националния план за възстановяване и устойчивост.

В докладната се посочва, че сградата на Музейния център е изградена с дарение от правителството на Япония, но за да бъде Община Хасково легитимен бенефициент по актуалните програми, е необходимо да разполага с официално право на управление върху имота. Така ще могат да се привличат външни финансови ресурси, без да се натоварва значително общинският бюджет.

Сред посочените възможности за развитие е внедряването на технологии за добавена реалност (AR), които да допълнят съществуващите триизмерни виртуални разходки в оригиналната гробница. Тя е затворена за посещения с цел опазване на стенописите, а туристите разглеждат нейно точно копие в Музейния център. В него вече има интерактивни терминали и аудиогид на различни езици. Той беше изграден по съвместния проект „Млади гласове, древна мъдрост“ на Регионалния исторически музей (РИМ) в Хасково и Музея на вучедолската култура в хърватския град Вуковар. В докладната на кмета на Хасково е заложено още да се търси надграждане на дигиталните услуги чрез финансиране по съответните компоненти на европейските програми.

Станислав Дечев предлага управлението на трите имота – музейния център, улицата и паркинга, да бъде предоставено на Община Хасково, като дейностите по опазването, поддръжката, ремонтите и експлоатацията им се осъществяват чрез Регионалния исторически музей – Хасково. Това ще позволи цялостна грижа за комплекса, включително контрол на достъпа, поддържане на чистотата и развитие на съпътстващи туристически услуги, като продажба на сувенири и информационни материали.

Общината декларира готовност да поеме разходите за стопанисването и поддръжката на обектите чрез общинския бюджет, собствените приходи от туристическа дейност и привлечено финансиране по международни програми и европейски фондове.