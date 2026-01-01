Трийсет и осем души с травми на главата след инциденти с електрически тротинетки са лекувани в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) в Бургас през 2025 г. При 13 от тях се е наложила операция, а четирима са приети в реанимация. Сред пострадалите са 27 деца и младежи под 18 години и 11 възрастни. По-голямата част от тях са мъже. Това съобщиха от пресцентъра на УМБАЛ.

Данните са част от разработка на трима лекари от Отделението по неврохирургия на УМБАЛ - Бургас и Медицинския факултет на Бургаския държавен университет "Проф. д-р Асен Златаров", представена на Национална конференция по неврохирургия.

Според данните до ноември 2025 г. в страната са регистрирани 560 пътнотранспортни произшествия с индивидуални електрически превозни средства с четирима загинали и 454 ранени. Сравнението със същия период на предходната година показва увеличение от 472 на 560 произшествия — близо 19%, а ранените са със 75 повече.

16-годишно момче пострада след падане от електрическа тротинетка

При близо 10% от пострадалите падането пряко застрашава живота. Описан е клиничен случай на 12-годишно момче, което бе в кома след подобен инцидент, но след операция и реанимация се възстановява.

Носенето на защитна каска може да намали риска от тежко мозъчно увреждане с до 60–70%, сочат цитираните в разработката научни данни. Въпреки това използването ѝ остава слабо разпространено. Авторите подчертават, че наред с предпазната каска са необходими обучение за безопасно придвижване, отговорно поведение и по-безопасна пътна инфраструктура.

БТА припомня, че още през 2024 г. от Отделението по неврохирургия на УМБАЛ - Бургас информираха за зачестяване на случаите с пострадали при инциденти с електрически тротинетки. Тогава началникът на отделението д-р Стефан Шишков разказа, че пациентите постъпват почти през ден, а в определен момент половината от леглата са били заети от такива пострадали.

Последният случай в Бургас е от 29 октомври т.г. 33-годишен мъж бе приет в болница с множество фрактури, след като паднал на тротоар на бул. "Демокрация" при загуба на контрол над управляваната от него електрическа тротинетка. Като причина за инцидента от полицията тогава посочиха несъобразена скорост.

Две момичета пострадаха тежко след падане от електрическа тротинетка в Перник

Ден по-рано, на 28 октомври, бе регистриран и друг инцидент с дете на електрическа тротинетка в Бургас. Около 19:06 часа на ул. "Никола Петков" пред бл. 16 в ж.к. "Зорница" лек автомобил "Ауди А6", управляван от 24-годишна бургазлийка, е блъснал 12-годишно момче, което преминавало по пешеходна пътека, без да слезе от тротинетката.