Служители на две фирми за бързи кредити заплашиха 48-годипен мъж и 45-годишната му приятелка в Царево, съобщиха от полицията.

Двамата са подали сигнал на 4 ноември, че са получили заплахи за физическа саморазправа, тъй като не плащали задълженията си.

Поредно отвличане на мъж от служители на фирма за бързи кредити

Установени са извършителите - двама криминално проявени мъже на 47 и 40 години, както и 36-годишна жена.

При претърсване на двата офиса на фирмите, както и на жилище и автомобил, са намерени мобилен компютър, мобилно устройство, две компютърни конфигурации и пет мобилни телефона.

По случая се води разследване.