Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа И.И. Той е обвинен в опит за умишлено убийство на жена, съобщиха от прокуратурата.

Престъплението е извършено на 16 март 2026 г. в Бургас в жилището, обитавано от мъжа. Той е нанесъл удар с нож в дясната страна на врата на жената.

Жената е спасена, благодарение на успешна лекарска намеса.

Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемият.