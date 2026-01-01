Окръжна прокуратура-Бургас задържа за срок до 72 часа И.И. Той е обвинен в опит за умишлено убийство на жена, съобщиха от прокуратурата.
Задържаха жената, намушкала с нож трима мъже в Слънчев бряг
Престъплението е извършено на 16 март 2026 г. в Бургас в жилището, обитавано от мъжа. Той е нанесъл удар с нож в дясната страна на врата на жената.
Жената е спасена, благодарение на успешна лекарска намеса.
Жестокост посред бял ден: Жена е с множество рани след нападение в центъра на Благоевград
Предстои Окръжна прокуратура-Бургас да внесе в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемият.