Криминално проявен мъж от Камено на 24 години е задържан във връзка с разследване за изнудване, съобщиха от полицията в Бургас.

Той е принуждавал, изнудвал и нанасял телесни повреди на други с цел да набави за себе си парична и имотна облага. Установено е, че мъжът е изисквал от различни лица да теглят потребителски кредити от банкови и кредитни институции на свое име, като му предоставят получените средства срещу обещание, че впоследствие ще поеме изплащането на вноските. Когато потърпевшите търсели мъжа за изпълнение на поетите от него ангажименти по кредитите, те били заплашвани, или им били нанасяни телесни повреди.

Разследването продължава, към момента в полицията постъпват и нови сигнали от лица, които заявяват, че са били жертви на действията на задържания.

В операцията по задържането на мъжа са участвали служители на отдел "Криминална полиция“ при Областната дирекция на МВР-Бургас, Районното управление в Камено и сектор "Специализирани полицейски сили".

Същият е привлечен като обвиняем и първоначално е задържан за срок до 48 часа. По-късно с определение на Районния съд в Бургас му е наложена мярка за неотклонение "задържане под стража“. Той е приведен в Областното звено "Арести" към Бургаския затвор.

В хода на специализираната полицейска операция, проведена под надзора и ръководството на Районната прокуратура в Бургас, са разпитани множество свидетели и са извършени претърсвания и изземвания.

По-рано днес от полицията съобщиха за друг случай в Царево, където са задържани трима, след като мъж и жена са сигнализирали за отправени към тях заплахи за физическа саморазправа заради непогасени задължения към две фирми за бързи кредити.