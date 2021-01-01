72 нови случаи на коронавирус в област Благоевград към 24 август, съобщиха от РЗИ.
53 новозаразени в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 27
Банско – 5
Симитли – 5
Абланица – 4
Сандански – 4
Петрич – 3
Вълкосел – 2
Разлог – 2
Сатовча – 2
Слащен – 2
Белица – 1
Бело поле – 1
Гоце Делчев – 1
Добринище – 1
Кулата – 1
Левуново – 1
Петрово – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Попови ливади – 1
Първомай – 1
Рупите – 1
Скрът – 1
Струма – 1
Хаджидимово – 1
Якоруда – 1
53 новозаразени в Благоевградско
Случаите по разпределение са:
Благоевград – 27
Банско – 5
Симитли – 5
Абланица – 4
Сандански – 4
Петрич – 3
Вълкосел – 2
Разлог – 2
Сатовча – 2
Слащен – 2
Белица – 1
Бело поле – 1
Гоце Делчев – 1
Добринище – 1
Кулата – 1
Левуново – 1
Петрово – 1
Полена – 1
Поленица – 1
Попови ливади – 1
Първомай – 1
Рупите – 1
Скрът – 1
Струма – 1
Хаджидимово – 1
Якоруда – 1