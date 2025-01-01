Окръжният съд в Смолян наложи постоянна мярка „задържане под стража“ на четиримата, обвинени в убийството 23-годишния Костадин Кабаджов в Мадан. Шабан Мехмед, Байрям Мехмед, Неим Мехмед и Дениз Мюмюн са привлечени като обвиняеми в умишлено убийство в съучастие. Те са на възраст между 20 и 26 години. Единият от тях, на 20 години, е с неприключило наказателното производство по внесен обвинителен акт за опит за убийство, посочи заместник-окръжният прокурор на Смолян Атанас Илиев.

За нас мярката за неотклонение е очаквана, ще ползваме правото за обжалване, каза адвокат Ивана Бръмбарова.

Според адвокат Росен Иванов защитата не е убедена, че има достатъчно доказателства за умисъл. „Делото е сложно, тежко и е по-добре да се изчака събирането на още доказателства. Надяваме се Апелативният съд да ни чуе“, допълни адв. Иванов.

БТА

Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на Кабаджов, каза Илиев, който е наблюдаващ прокурор по делото. Той допълни, че това е посочено в експертната справка, тъй като все още няма изготвено заключение на съдебно-медицинската експертиза.

Убийството е извършено в сряда вечерта в Мадан след възникнал бой между две групи, като не става въпрос за поръчково убийство.

БТА

На въпрос от какво е причинена черепно-мозъчната травма – от удари или от падане в реката, прокурор Илиев каза, че се въздържа да коментира категорично въпроса, тъй като черепно-мозъчната травма е съчетана политравма, съдържаща в себе си много елементи, и преди да има експертно заключение по съдебно-медицинската експертиза, не би могъл да отговори на въпроса.

Жестокото убийство в Мадан: Любовна драма прераснала във фатален побой

„Делото е на 48 часа, но независимо от това над 300 страници материали има до момента и са разпитани множество свидетели“, каза Илиев. Вчера е привлечен четвърти обвиняем като съучастник за извършеното убийство. Според прокуратурата събраните до момента доказателства подкрепят обосновано предположение за авторството и извършеното.

БТА

По разследването е назначена тройна съдебно-медицинска експертиза на починалия, както още пет други медицински експертизи, ДНК, видео, лицево-идентификационни и още множество експертизи. „Както прокуратурата, така и разследването работят денонощно. Целим да установим обективната истина. Предстоят още множество действия по разследването, за да се установят още хора, които са участвали в побоя“, каза наблюдаващият прокурор.

По данни на прокуратурата в побоя са участвали над 14 души.

БТА

Прокурор Илиев се обърна към младите с думите да бъдат по-смирени, да решават споровете си по законосъобразни начини и да не влизат в конфликти, които по емоционални причини могат да прераснат в нещо изключително страшно.

Защитата на обвиняемите поиска налагане на по-лека мярка.

БТА