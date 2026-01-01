Председателят на Европейската комисия Урсула фн дер Лайен ще посети България, Румъния и Турция.

Тя съобщи, че в навечерието на посещението си в България, Румъния и Турция тази седмица е разговаряла по телефона с украинския президент Володимир Зеленски. Разговорът беше ползотворен, отбелязва тя в официално изявление, разпространено от ЕК.

Започвам днес посещение в Черноморския регион, където заплахите за сигурността нарастват, нападенията зачестяват, а невинни хора губят живота си, посочва Фон дер Лайен. В Румъния и България ще се срещна с ръководители, за да обсъдим обстановката на място и как Европа може да засили своя отговор, допълва тя.

Преди посещението имах ползотворен разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски. Свободата на корабоплаването в Черно море трябва да бъде възстановена и запазена. Потвърдих подкрепата си за неговия призив за прекратяване на огъня, което да обхване хранителната и енергийната инфраструктура. Обсъдихме също усилията за постигане на мир и преговорите в Абу Даби тази седмица, в които ЕС ще участва заедно с нашите партньори, се добавя в изявлението на председателя на ЕК.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига на посещение в Румъния днес в рамките на обиколка, която включва още България и Турция, предава кореспондент на БТА в Букурещ Мартина Ганчева.

В 15.30 местно (и българско) време тя ще бъде приета от президента Никушор Дан в двореца "Котрочени" в Букурещ, съобщиха от администрацията на държавния глава в информация, изпратена и до редакцията на БТА.

Предвидени са разговори, както на четири очи, така и в по-широк формат, посочва цитираният източник.

В рамките на деня Урсула фон дер Лайен ще се срещне и с румънския премиер Лука Никулеску.

Визитата на председателя на ЕК е провокирана от сериозната ескалация на напрежението и поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в региона на Черно море. Това ще бъде основен акцент на посещението й и в България на следващия ден.

След Букурещ, Урсула фон дер Лайен заминава за Варна за среща с премиера Румен Радев, а след това ще отпътува за Турция, където ще вземе участие в международната конференция на ООН, посветена на глобалните изменения на климата.