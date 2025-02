В метрото в Брюксел тази сутрин са били произведени изстрели, но няма пострадали, съобщиха местни медии. Извършителите на стрелбата са избягали, две от спирките на метрото са затворени от полицията.

В района е бил открит автомат "Калашников". От видеозаписи е установено, че двама души са влезли в станция "Клемансо" въоръжени, а единият от тях е произвел изстрели по неизяснена цел, съобщава кореспондентът на БТА Николай Желязков.

Police are still looking for the perpetrators, who fled via the metro tunnel. https://t.co/zSDQuGIdEp — The Brussels Times (@BrusselsTimes) February 5, 2025

Според медиите е възможно да става дума за сплашване и разчистване на сметки в средите на наркоразпространителите. Спряно е движението по две от линиите на метрото и по две линии на трамваите, които преминават през южната железопътна гара - най-натоварената в страната, през която се осъществяват повечето връзки към съседните държави.

Случаите на насилие в метрото в Брюксел, особено в имигрантския квартал "Андерлехт", зачестиха от пролетта на миналата година и обикновено са свързани с прояви на неуравновесени хора или разпространението на наркотици, отбелязват медиите. Преди дни на спирка "Шуман" до сградите на Европейската комисия и Съвета на ЕС при спор между двама пътници един човек бе леко ранен с нож.