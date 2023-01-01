Максим Овчинников, заместник генерален директор по икономика и корпоративно управление на Роскосмос, почина на 41 години. Това съобщи бившият му директор Дмитрий Рогозин.
Според Рогозин смъртта на Овчинников е настъпила в резултат на „сериозно заболяване“. Овчинников решително е защитавал интересите на ракетно-космическата индустрия, казва още той.
През месец август почина Виталий Мелников, който отговаряше за енергийните проекти „Роскосмос“. Тогава агенциите съобщиха, че причината е хранително отравяне.
Според Рогозин смъртта на Овчинников е настъпила в резултат на „сериозно заболяване“. Овчинников решително е защитавал интересите на ракетно-космическата индустрия, казва още той.
🙏Le chef adjoint de Roscosmos Maxim Ovchinnikov est décédé.— ☭🇷🇺RussieInfos🥰☭ (@RussieInfos) November 9, 2023
Le fonctionnaire est décédé des suites d'une longue maladie à l'âge de 41 ans.
Maxim Ovchinnikov est venu au département du Service fédéral antimonopole et s'est occupé des questions économiques../⬇️ pic.twitter.com/zMrWNFuFrN
През месец август почина Виталий Мелников, който отговаряше за енергийните проекти „Роскосмос“. Тогава агенциите съобщиха, че причината е хранително отравяне.