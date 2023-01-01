, заместник генерален директор по икономика и корпоративно управление на Роскосмос, почина на 41 години. Това съобщи бившият му директор Дмитрий Рогозин.Според Рогозин смъртта на Овчинников е настъпила в резултат на „сериозно заболяване“. Овчинников решително е защитавал интересите на ракетно-космическата индустрия, казва още той.През месец август почина Виталий Мелников, който отговаряше за енергийните проекти „Роскосмос“. Тогава агенциите съобщиха, че причината е хранително отравяне.