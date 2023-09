между президентът наи севернокорейският лидерпровеждаща се на руския космодрум "" приключи, предадоха световните агенции. Тя продължи два часа.Двамата лидерина. Преди това те участваха в разговори между делегациите на двете страни, в които участваха и редица министри.

Сега двамата лидери присъстват на, даден от Путин в чест на Ким. Ройтерс пояснява, че обядът ще включва салата с патешко месо, ролца от раци, рибена супа, есетра с гъби и десерт сГоворителят на Кремъл Дмитрий Песков вече заяви, че след срещата на двамата лидери не се предвижда приемане на никакви документи, в това число и на никаква съвместна декларация.

Преди началото на срещата на четири очи севернокорейският лидер заяви, че неговата страна оказва пълна и безусловна подкрепа за "свещената война", която Русия води за защита на интересите в областта на сигурността, визирайки очевидно войната в Украйна.

