Силно земетресение разлюля Перу

Силно земетресение в Гърция

Земетресение с магнитуд 6,6 бе регистрирано днес в близост до японските острови Идзу, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от световните агенции.Силният трус е станал на дълбочина от 46 километра, с епицентър на 522 километра югоизточно от град Кисарадзу, префектура Чиба, в който живеят близо 122 хиляди жители.Засега няма информация за пострадали хора и нанесени материални щети, нито е издадено предупреждение за цунами.