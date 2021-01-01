Земен трус с магнитуд от 5,4 разтърси южната филипинска провинция Източен Давао, съобщи институтът по вулканология и сеизмология на Филипините, предаде Ройтерс.



Земетресението е било на дълбочина 42 километра и е било тектонично.



Епицентърът е бил на 37 километра югоизточно от селището Губернатор Дженерозо с население от 55,1 хиляди души, предаде ТАСС.



От института предупредиха, че се очакват щети и вторични трусове. Малко по-късно, на 44 километра югоизточно от Губернатор Дженерозо имаше втори трус с магнитуд 4,1.



След това предупреждението за вторични трусове и щети беше отменено.