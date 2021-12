An Earthquake has occurred in Indonesia today but it has no tsunami threat to Sri Lanka, confirmed the Seismic Data & Tsunami Alert Centre (SDTAC) of Geological Survey and Mines Bureau#GSMB #lka #Indonesia #Earthquake #tsunami https://t.co/wp7aSgzZGx pic.twitter.com/b5ANKRftRU — Daily News (@DailyNews_lk) December 14, 2021

#Indonesia Today just now #Earthquake 7.6 magnitude #Indonesia

praying for the all peoples wel and save pic.twitter.com/rMpI215qVm — Md Sakib Alam (@sakib_0x) December 14, 2021

Praying for the well being of every one living in #Indonesia and affected areas.Folded hands

It's a natural tragedy and we Indians stand by #Indonesian ppl in this hour of crisis.#EarthquakePH #Earthquake #tsunami pic.twitter.com/vVWA6YA24s — Youth4Politics (@PoliticsYouth4) December 14, 2021

A 7.3 magnitude #earthquake struck off Flores Island in #Indonesia. Possibly a tsunami. pic.twitter.com/UhFkIXJygJ — Aleksander Onishchuk (@Brave_spirit81) December 14, 2021

предадоха световните агенции, като се позоваха на американския Геофизичен институт.Първоначално той бе съобщил, че магнитудът е 7,6, а Европейско-Средиземноморският център съобщи за магнитуд 7,7. В крайна сметка магнитудът бе коригиран.Трусът ена дълбочина от 18,5 километра на около 100 километра от град Маумере. Първоначално бе съобщено за дълбочина от 76 километра.Базираният в Хонолулу Център за предупреждение за цунами в Тихия океан каза, чеотстоящи в радиус от 1000 километра от епицентъра на труса, ноЗеметресението накарае разтърсил после град Ларантука.поради местоположението си в тихоокеанския „огнен пръстен“, където се срещат тектонските плочи.Архипелагът остава белязан от земетресението отмагнитуд от 9,1 по Рихтер край бреговете на Суматра, което причини гигантско цунами и доведе до смъртта на 220 000 души в региона, включително около 170 000 индонезийци.остров Ломбок и съседният остров Сумбава бяха засегнати от силно земетресение, при което загинаха над 550 души. Същата година земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер предизвика цунами, което удари Палу, на остров Сулавеси, причинявайки смъртта или изчезването на 4300 души.около 100 души загинаха при земетресение с магнитуд 6,2 на остров Селебес, което събори много сгради в крайбрежния град Мамуджу