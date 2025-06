Боинг 787-8 с 242 души на борда, 11 от които деца, се е разбил в жилищен комплекс в близост до летище "Сардар Валабхай Пател" в Ахмедабад, Индия, предаде SkyNews.

Raw Footage of Air Plane Crash in India #India #IndiaPlaneCrash pic.twitter.com/ShVDsMQCVN

От "Еър Индия" съобщиха, че полет AI171 е бил на път за лондонското летище "Гетуик". В самолета е имало 53 британци, 169 индийски граждани, един канадец и седем португалски граждани.

Летателният апарат се е разбил пет минути след като е излетял в 13:38 ч. местно време, съобщава "Ройтерс", цитирайки местни телевизионни канали.

BREAKING: Air India plane heading to the UK crashed in Ahmedabad, India; at least 133 people on board - ANI/REU pic.twitter.com/EcbfiY0C3h