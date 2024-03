Руският опозиционен лидербеше погребан в Борисовското гробище в руската столица Москва, като хиляди поддръжници си взеха последно сбогом с него, предаде Асошиейтед прес.Преди погребението имаше кратко опело в църквата, посветена на иконата на Божията Майка "Утоли моята печал", в московската община Марино."Ковчегът бе положен в земята. Довиждане, приятелю!", написа съратникът на покойния Навални - Иван Жданов, в приложението "Телеграм", цитиран от Франс прес.Кремъл обяви събиранията на хора за заупокойната служба за нарушения на закона. Въпреки засиленото присъствие на силите за сигурност хиляди се събраха край църквата в Москва, за да си вземат последно сбогом с него.Полицаи проверяваха документите и личнитенаи се появиха съобщения, че мобилните интернет услуги в района са изключени. Появиха се и съобщения, че в църквата е била поставена бележка с молба хората да не снимат и да не фотографират.Страхът от репресии, от страна на властите, не се оказа достатъчно силен, за да попречи нада отдадат почит на покойния дисидент по време на погребението му."Днешният ден е трагичен, защото смъртта на Алексей е голяма загуба не само за семейството и близките му, на които изказваме съболезнованията си, но и за огромен брой хора. Мисля, че за милиони хора в Русия, а и не само в Русия“, каза руският опозиционер Борис Надеждин.В тълпата бяха, както и някои от последните свободни независими политици в Русия.

#UPDATE Thousands of mourners gathered Friday at a church in Moscow for the funeral of Russian opposition leader Alexei Navalny, an AFP reporter on the scene saw.



A long queue could be seen forming near the church in the southeast of the capital under a heavy police presence,… pic.twitter.com/Zudpt8ioDL