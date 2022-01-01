Yuz Aleshkovsky Cause Of Death, Wife, Children, Funeral, Obituary https://t.co/UXYeJFMKLZ — Hi5connectgh.com (@hi5connectgh) March 21, 2022

Руският писател и поетпочина на 92-годишна възраст, предаде ТАСС, като цитира мениджърът Демян Кудрявцев."Днес почина Юз Алешковски, руски писател. Велик, изтънчен писател, народен поет и особен вид човек, който живя ярко и смислено... Светла му памет!", написа той на страницата си във Фейсбук.Алешковски е роден на 21 септември 1929 г. в Красноярск с името Йосиф Ефимович Алешковски. Той е автор на романите "Кенгуру", "Смърт в Москва" и други. През 1979 г. творецът емигрира в САЩ. Той е член на руския ПЕН-център, обединяващ поети, писатели и журналисти, работещи в различни литературни жанрове.