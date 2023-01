Певицата Анита Пойнтър от групата "Пойнтър систърс" почина на 74-годишна възраст, съобщи Ройтерс.



Формацията бележи най-големите си успехи през 70-те и 80-те години на миналия век с хитове като "Fire", "Say So", "He's So Shy", "Slow Hand" и "I'm So Exited". През 1975 г. групата печели награда "Грами" с песента "Fairytale".



Анита Пойнтър е починала от рак в събота в дома си в Бевърли хилс, заобиколена от семейството, обяви нейният представител Роджър Нийл.

Тя е втората от четирите сестри, които започват да се изявяват на музикалната сцена като дует Джун и Бони през 1969 г. Скоро след това стават трио, тъй като Анита се присъединява към тях, напускайки работата си като секретарка, се казва в официална биография.



По-късно "Пойнтър систърс" стават квартет с Рут, която е единствената от сестрите все още жива. Бони напуска групата в края на 70-те и те стават отново трио. Сестрите Пойнтър също имат двама братя Фриц и Арън.



Дъщерята на Анита - Джейда, почина през 2003 г. и тогава певицата пое грижите за отглеждането на внучката си Рокси Маккейн Пойнтер.



"Дълбоко сме натъжени от загубата на Анита, но се утешаваме, като знаем, че сега е с дъщеря си Джейда и със сестрите Джун и Бони, в мир. Тя беше тази, която ни събираше толкова дълго време. Любовта й към нашето семейство ще живее във всеки от нас", се казва в изявление на фамилията.



Сестрите растат, пеейки в хора в църквата в Оукланд, Калифорния, в която баща им е проповедник.



В дебютния албум през 1973 г. е включен и първият им хит сингъл "Yes We Can Can".



През последните години групата "Пойнтър систърс" продължи със сценичните си изяви, като Рут пее заедно с дъщеря си Иса и внучката си Садако.