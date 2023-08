Британският китарист Бърни Марсдън - един от основателите на група "Уайтснейк" почина на 72 години, съобщи Би Би Си.



Музикантът е починал в четвъртък след боледуване. До него са били съпругата му и двете му дъщери.



Марсдън и Дейвид Ковърдейл основават "Уайтснейк" през 1978 г. Сред написаните от него хитове са "Here I Go Again" и "Fool For Your Loving".



След като напуска "Уайтснейк" през 1981 г., Марсдън създава групата "Аляска" и записва с нея два албума. През 2011 г. се връща в "Уайтснейк" за фестивални изяви.

"Бърни не изгуби страстта си към музиката, като пишеше и записваше до края", се казва в изявление на семейството.