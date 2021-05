Популярният американски певец Би Джей Томас, носител на награди "Грами" и изпълнил хитове като "I Just Can't Help Believing,'' "Raindrops Keep Fallin' On My Head'' и "Hooked on a Feeling'', е починал на 78 години, съобщи Асошиейтед прес.







Томас, който през март съобщи, че страда от рак на белите дробове, е издъхнал в събота в дома си в Арлингтън, Тексас, от усложнения от болестта.



Били Джо Томас е роден в Хюго, щата Оклахома и расте в Хюстън, става известен през 1966 г. с изпълнението на госпъл кавър версия на "I'm So Lonesome I Could Cry'' на Ханк Уилямс.







Той създава десетки хитове в различни музикални жанрове, оглавява класациите и продава милиони записи. Песента му "Raindrops Keep Fallin' On My Head'' печели награда "Оскар" за оригинална песен като част от саундтрака на един от най-известните филми от 1969 г. "Бъч Касиди и Сънданс кид" с Пол Нюман и Робърт Редфорд. През 2013 г. парчето е въведено в Залата на славата на "Грами".