We really like latest Banksy of a Rhino crushing a car parked on the pavement.



His choice of location in South London - all the pavements are obstructed by cars parked on them! pic.twitter.com/2VcsfPfjvZ — Dockless Obstructions (@DocklessObs) August 12, 2024

#banksy mentioned something about uplifting the people, and I do feel, in my heart of hearts, that swimming piranhas might be slightly on the menacing side, but I haven't swam with piranhas in a bit.https://t.co/D1hyxZWkaf pic.twitter.com/rXDSQQgW6B — Juxtapoz Magazine (@JuxtapozMag) August 11, 2024

🚨 NEW BANKSY ALERT 🚨

The #Bristol artist has posted this on his Instagram page - which appears to have been taken in Kew, London. It depicts a mountain goat precariously balancing on a pillar. Any ideas to what it could mean? pic.twitter.com/VzxXrmsZOq — BBC Bristol (@BBCBristol) August 5, 2024

Encourage people to think.

People pass a new artwork depicting two elephants poking their heads out of blocked out windows unveiled by Banksy on the a building at the junction of Edith Grove and Edith Terrace, in Chelsea, london

Photograph: Yui Mok/PA / Guardian #banksy pic.twitter.com/eoQsjYRtLw — @projectourworld (@projectourworld) August 6, 2024

This appears to be a counting game. #Banksy has now painted animals around London for the third day in a row.https://t.co/jQrOjMrEpM pic.twitter.com/j2Lxn48amz — Juxtapoz Magazine (@JuxtapozMag) August 7, 2024

Loving the Banksy animal themed work. New howling wolf 👍👊 pic.twitter.com/Wqwr4lQI7V — Jake Sparrow ☠️ (@jakep79202) August 8, 2024

Banksy Safari Number 5- pelicans in Pretoria Rd, Walthamstow… paint must still be wet. pic.twitter.com/Izd56QAm2K — James Peak (@off_peak_only) August 9, 2024

Banksy left this gift in London yesterday. I love Banksy. pic.twitter.com/ZlcYc0i5QS — Lorenzo The Cat (@LorenzoTheCat) August 10, 2024

Графити на животни се появиха по улиците на Лондон на неочаквани места - планинска коза, слонове, вълк, пеликани, маймуни, котка, пирани и носорог. Това е най-новата серия от творби на мистериозния британски артист Банкси.Той е прочут със своите графити и картини, редовно вдъхновени от актуални събития и наболели проблеми в обществото.Седем графита за седем дни на седем различни места в Лондон- това е нов рекорд за анонимния артист, като обикновено минават месеци между произведенията му.За да няма съмнение, че е техен автор, Банкси публикува изображенията в профила си в "Инстаграм". Без обяснения , без коментари какво символизира серията от животни - Банкси оставя всичко в ръцете наПоследната му творба от понеделник, 12 август, е на носорог, който се „качва“ върху стара кола „Нисан Микра“.Графитът е нарисуван в Чарлтън, Югоизточен Лондон, и е потвърден от уличния художник в неговия Инстаграм профил.В неделя, 11 август, минувачите в Лондон открихана лондонската полиция на хълма Лъдгейт - близо до катедралата "Сейнт Пол" в центъра на града. Стъкленото съоръжение прилича на аквариум след намесата на Банкси, чието последно за изминалите седем дни творение се различава със сините си нюанси от всички другинезабавно привлече интереса на доста хора в британската столица, които влизаха в караулката за снимки на фона на рибите. Полицията издигна метална ограда около съоръжението, за да запази рисунката на Банкси.Миналия понеделник черен силует на планинска коза се появи на сграда в близост до моста Кю в Ричмънд, югозападната част на Лондон.Във вторник от зазидани прозорци на къща в Челси се подадоха силуети на два слона, протягащи хоботи един към друг.В сряда лондончани видяха изображение на трио маймуни, които сякаш се люлеят на моста на метростанция "Брик лейн" в Източен Лондон.За четвъртък Банкси избра виещ самотен вълк, който "кацна" на сателитна антена на покрив в Пекъм, в южната част на британската столица. Сателитната чиния с творбата обаче беше открадната посред бял ден отмаскирани мъже едва час, след като авторът ѝ я публикува в профила си в Инстаграм. Полицията разследва случая.Кражбата не смути Банкси, който в петък потвърди в социалната мрежа, че е автор и на изображение на силуетите на двойка пеликани около табела на магазин за риба в Уолтъмстоу, в източната част на британскатастолица.В събота черен силует на протягаща се котка върху неизползван билборд зарадва жителите на Крикълууд, в северозападната част на Лондон, но творбата бързо беше отстранена. Отговарящите за рекламното съоръжение съобщиха пред британски медии, че то е трябвало да бъде свалено в понеделник, 12 август, но са направили това по-рано от съображения за сигурност.Какво иска да каже Банкси на обществото с изображенията си от последната седмица? Тълкуванията са доста различни, но основно се смята, че са свързани с актуални проблеми. Потребители на социалните мрежи наричат колекцията "Лондонската зоологическа градина" и са на мнение, че авторът може да сравнява крайнодесните размирници, развихрили се наскоро във Великобритания, с животинско поведение, отбелязва "Гардиън".Други възприемат изображенията като препратка към, чието закриване беше в неделя."Банксиза да предаде спешни послания за проблемите на околната среда, заплахите за местообитанията и въздействието на климатичните промени. Но това са и мощни метафори за състоянието на световната политика и за, казва пред "Гардиън" Пол Гоф, заместник-ректор на Университета по изкуствата в Борнемут и автор на книга за Банкси. Той припомня, че творецът през цялата си кариера е ангажиран с темата за околната среда - например през 2002 г. той прави плакат за организацията "Грийнпийс", на който са изобразени герои от "Книга за джунглата".Организацията "Пест контрол офис", която подкрепя анонимния творец, е на мнение, идеята на Банкси е със закачливите графитина хората в едно напрегнато лято, писа британското издание "Индипендънт".Самият творец засега не публикува и дума към снимките на творбите си, които качва в Инстаграм.Банкси придобива популярност, след като в началото на, вдъхновен от артистичната атмосфера на града. Той работи през нощта с малък екип от помощници. Творецът успява да запази своята самоличност и до днес. Според ВВС в интервю от 2003 г. уличният артист леко повдигна завесата около самоличността си, като казва, че името му еПървият му голям стенопис, наречен The Mild Mild West, на който е изобразено плюшено мече, хвърлящо коктейл "" по трима полицаи, участващи в безредици, е нарисуван в Бристол през 1999 г.В началото на 2000 г. Банкси се мести в Лондон и продължава да привлича общественото внимание с уличното си изкуство. А няколко години по-късно печели и световна популярност, макар че остава анонимен. Негови графити се появяват в различни точки на земното кълбо, което се превръща в медийно събитие.Творби на Банкси се разпродават за, като досега най-скъпата е "Любовта е в кофата за боклук" (Love Is In The Bin). За нея са платени през 2021 г. 18,6 млн. британски лири на търг, организиран от "Сотбис" в Лондон. Работата на Банкси е определена като "най-значимото произведение на изкуството на 21-ви век".От екипа на твореца не разкриват дали Банкси ще продължи в следващите дни да украсява лондонските улици с творенията. Представител на уличния артист казва пред ВВС, чеоще картини на животни…