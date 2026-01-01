Италиански готвач, работил в ресторант в австралийския град Бризбейн, беше уволнен, след като отказа да приготви пица с ананас, определяйки това като „обида за неговата култура“.

Давиде Тамбурела загубил работата си в ресторант La Costa през май, две седмици след среща с ръководството, на която били обсъдени редица оплаквания, свързани с поведението му.

Сред тях бил и отказът му да приготви пица с шунка и ананас за гостите на частно събитие. Тогава готвачът заявил, че указанията на ръководството не трябва да се изпълняват, когато са „обидни за неговата култура“.

Случаят стана публично известен, след като Тамбурела се обърна към австралийската Комисия за справедлив труд с твърдението, че е бил несправедливо уволнен.

В решението си, публикувано във вторник, комисията посочва, че готвачът е отказал да добави ананас към пиците, тъй като „като италианец смята, че поставянето на ананас върху пица е обида за неговата култура“.

Отбелязва се също, че това е бил третият случай през последните четири години, в който Тамбурела отказва да използва плода като съставка за пица.

При предишен подобен инцидент той дори помолил своя работодател да „провери колко важно е за италианците да не слагат ананас на пица“.

Щатът Куинсланд, където се намира Бризбейн, е сред основните центрове за производство на ананаси в Австралия. Там се отглеждат всички ананаси, предназначени за търговския пазар в страната.

На Съншайн Коуст туристите редовно спират, за да се снимат до местната забележителност „Големият ананас“ – 16-метрова конструкция от фибростъкло във формата на плода, включена в списъка на обектите с културно наследство.

От ръководството на ресторанта обаче имали и други забележки към готвача. Сред тях били използването на нецензурен език, начинът му на общуване с колегите и „ескалиращото напрежение на работното място“.

В решението се описва и инцидент от април тази година, при който Тамбурела счупил кости на дясната си ръка, след като ударил метален парапет.

Готвачът се надявал ресторантът да го спонсорира за получаването на виза, която да му позволи да остане в Австралия като постоянно пребиваващ квалифициран работник. След уволнението му обаче заведението прекратило процедурата, става ясно от материалите по делото.

В крайна сметка Тамбурела загубил делото за несправедливо уволнение, тъй като жалбата му била подадена след изтичането на установения срок.

Управляващият директор на ресторанта Елиът Инграм коментирал пред британския вестник Daily Mail, че „в тази история има много повече, отколкото просто гарнитура за пица“.

В профила си в LinkedIn Тамбурела се представя като професионалист, посветил кариерата си на „създаването на изключителна храна“ и „подобряването на бизнес резултатите“.

Преди три месеца той публикувал и свое „писмо до готвачите“, посветено на темата „Уважение към съставките“.

Според информацията в професионалния му профил в LinkedIn, в момента той работи в друг ресторант в Бризбейн и ананасът не присъства в менюто на новото му работно място.