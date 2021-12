, ударили в петък вечер американския щат Кентъки. Губернаторът на щата Анди Бешиър предупреди, че

Най-големи са. По думите на Бешиър в завода е имало най-малко 100 души в момента, в който той е бил ударен от торнадо. "Опасяваме се, че сме загубили поне дузина от тези хора", заяви губернаторът.

В Кентъки бе обявено. Природните бедствия са нанесли сериозно материални щети из щата. Един влак е дерайлирал в окръг Хопкинс заради силния вятър, информира местният шериф. Кадри и видеозаписи от местата, поразени от торнадата и качени в социалните мрежи, показват срутени къщи, преобърнати и запокитени коли, изтръгнати дървета, улици, осеяни с керемиди.

По данни на CNNМестните медии разказаха и трогателната история на две деца, които са били обявени за изчезнали. По-късно те са открити във вана, която вятърът е откъснал от дома им. Най-силното торнадо в Кентъки е преминало през няколко окръга на щата, тоест прекосило е над 300 километра, разказа още щатският губернатор, цитиран от БТА.Торнадо. Към момента все още не се знае дали има жертви, но предположенията са за много ранени., в южната централна част на САЩ, като причини смъртта на най-малко двама души. Петима човека са ранени, а 20 са хванати в капан под развалините, предаде Асошиейтед прес. На кадрите, направени от американски телевизии се виждат и самите торнада, като черни колони, помитащи всичко по пътя си, осветявани от светкавици.

This is all that's left of an Amazon warehouse in Illinois after a tornado struck the building, in what's being described as a 'mass casualty event' by officials.



Several tornadoes struck a number of US states overnight, with reports of more than 50 people killed. pic.twitter.com/AG2RDadwb3