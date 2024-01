В Новогодишната нощ националният изследователски кораб 421“Св. св. Кирил и Методий“ участва в операция по оказване на помощ на бедстващата моторна яхта "EL DOBLON" на подходите на пролива Дрейк.



Яхтата е била с екипаж от 13 души, имала е сериозна пробойна на борда, и е плавала под канадски флаг, съобщиха от екипажа на кораба.



"Ето и хронологията на проведените действия:



• в 01.45 ч. на 01.01.2024 г. - по УКВ радиостанцията на канал 16 е получен сигнал "MAY DAY". Пет минути по-късно е получено обаждане от Чилийската брегова охрана на канал 16 за оказване на помощ на бедстващ плавателен съд. НИК 421 е приведен в по - високо състояние на бойна готовност. Три минути по-късно са получени координати на бедстващия съд, Ш=55*31.30'S Д=066*29.45 W' на около 12 морски мили южно от о. Нуева при подхода за влизане в пролива на Дрейк. Корабът ни се насочил към бедстващия съд, моторна яхта "EL DOBLON" с 13 членен екипаж, която е на дистанция от 8 морски мили. НИК 421 е назначен като "ON SCENE COMMANDER" от Чилийската брегова охрана съгласно "IAMSAR MANUAL".



В 02.10 ч. е установена комуникация с "EL DOBLON" на испански език, моторната яхта докладва, че има пробойна в носовата килева част с нахлуваща вода и е без ход. Пет минути по-късно на българския кораб са подготвени спасителна бързоходна лодка с тричленен екипаж оборудван със спасителни средства и термокостюми, швартови и буксирни въжета за извършване на буксировка на бедстващия плавателен съд и/или евентуално швартоване на борд, и са развърнати способности за оказване на първа медицинска помощ на бедстващи хора на море. В 2.30 българският кораб започва сближаване с моторната яхта "EL DOBLON" с готовност за спускане на спасителна бърходна лодка на вода. При комуникация с моторна яхта "EL DOBLON" е получен доклад за спиране на нахлуващата вода и възстановяване на минимален ход под ветрила. В 2.58 ч. при осветяване на целта се установи силен крен към десния борд, ход от 1,5 възла. Българският кораб докладва на Чилийската брегова охрана за състоянието на моторната яхта и започна ескортирането и към подхода на канал Бийгъл и пристанище Пуерто Уилямс, Чили. При подхода към пролив Ричманд НИК 421 е освободен от "ON SCENE COMMANDER" от Чилийската брегова охрана поради навлизане в островна група с по - спокойни води и активиране на чилийски военен SAR кораб. В 4.10 ч. на българския кораб е понижена бойната готовност, приведена е материалната част в попоходно положение и продължва плаването съгласно плана към о. Ливингстън.



Корабът е действал при следната обстановка: Вятър - 240,0° - 12-13 m/s, море - 5 бала по скалата на Бофорт, видимост - 6-8 мили. Облачност - 100%, температура на въздуха и водата - 8,0°, атм. налягане - 1007,0 mbar.



Данни за бедстващия плавателен съд: Име: "EL DOBLON", Флаг: Канада, дължина: 25 метра, Ширина: 5 метра, Екипаж и пасажери: 13 души.



Поздравления за командира на НИК 421 кап. II ранг Николай Данаилов и неговия екипаж!", съобщават още от екипажа на кораба