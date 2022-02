13:04



Военни танкове по улиците на Киев



BBC показа запис, който е получен в редакцията. На него се вижда как танкове, вероятно руски, навлизат в столицата на Украйна. От медията са потвърдили, че кадрите са от киевския район Оболонски.





An armed #Russia's vehicle ran over a civilian car just on the streets of Obolon district in Kyiv.#Ukraine pic.twitter.com/JgbshmBEhN