Започна церемонията, на която обявяват номинациите за тазгодишните награди "Оскар", които са 94-ти поред.



Водещи на церемонията по номинациите са Лесли Джордан и Трейси Елис Рос.



Първите обявени номинации бяха за най-добра актриса в поддържаща роля: Джеси Бъкли (Lost daughter), Ариана Дебоус (West Side story), Джуд Денч (Belfast), Кирстен Дъст (Power of the dog) и Аунджану Елис (King Richard).



Номинации са най-добър актьор в поддържаща роля получиха: Киърън Хайндс (Belfast), Трой Кацър (CODA), Джеси Племънс (The power of the dog), Джей Кей Саймънс (Being the Ricardos), Коуди Смит Макфи (The power of the dog)



