Самолетът накацна в Лондон. Новияте призван да изпълняваслед смъртта на майка си,, която почина в четвъртък на 96-годишна възраст.

и се запъти към близкото летище, откъдето излетя към столицата. Новият владетел на Обединеното кралство бе придружаван от съпругата си Камила, вече кралица-консорт, съобщава BBC.

Gun salutes fired across the UK and on Royal Navy ships at sea to commemorate the life and death of Queen Elizabeth II https://t.co/xrt0B6BjC5 pic.twitter.com/g0qRmeMfXZ

King Charles III boards a plane at Aberdeen Airport, it's the first time the new King has been seen since the death of his mother, Her Majesty The Queen https://t.co/JT1DgpKdev pic.twitter.com/RPOvtWPQTr